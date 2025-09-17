Hasiči na Břeclavsku druhým dnem likvidují únik nafty do tamního potoka
17.9.2025 18:27 | HUSTOPEČE (ČTK)
"Vraceli jsme se tam znovu dnes dopoledne, kdy jsme z potoka vybírali sorbent nasáklý naftou. Sorbent jsme znovu následně dosypávali, jde předpokládat, že tuhle činnost ještě budeme opakovat," uvedl mluvčí. Doplnil, že situace se ale lepší. Uvedl, že hasiči na místě po celou dobu nyní nejsou, vracejí se jen odstraňovat špinavý sorbent a dosypávat nový.
Sorbent je látka, která má schopnost pohlcovat nebo vázat jiné látky, nejčastěji kapaliny nebo plyny. Používá se hlavně k odstraňování nebezpečných nebo nežádoucích látek z prostředí, například při úniku ropných produktů, chemikálií nebo jiných kapalin.
Situaci hasiči řeší s odborem životního prostředí. "Domlouváme se s ním na dalším postupu. Uvidíme, jak to bude vypadat dál," doplnil Mikoška.
