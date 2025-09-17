https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hasici-na-breclavsku-druhym-dnem-likviduji-unik-nafty-do-tamniho-potoka
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Hasiči na Břeclavsku druhým dnem likvidují únik nafty do tamního potoka

17.9.2025 18:27 | HUSTOPEČE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Hasiči v Hustopečích na Břeclavsku druhým dnem likvidují únik nafty do tamního potoka. Jde o stovky litrů, které vytekly z nádrže jedné z tamních firem. Naftu se postupně daří odstraňovat. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
 
K potoku Štinkovka hasiči vyrazili v úterý kolem 16:00. Takzvaným olejovým separátorem naftu z vody odlučovali, a to až do nočních hodin. Čerpání ukončili hodinu po půlnoci, tok zasypali sorbentem a na místě ponechali přepážku na další zachytávání nafty.

"Vraceli jsme se tam znovu dnes dopoledne, kdy jsme z potoka vybírali sorbent nasáklý naftou. Sorbent jsme znovu následně dosypávali, jde předpokládat, že tuhle činnost ještě budeme opakovat," uvedl mluvčí. Doplnil, že situace se ale lepší. Uvedl, že hasiči na místě po celou dobu nyní nejsou, vracejí se jen odstraňovat špinavý sorbent a dosypávat nový.

Sorbent je látka, která má schopnost pohlcovat nebo vázat jiné látky, nejčastěji kapaliny nebo plyny. Používá se hlavně k odstraňování nebezpečných nebo nežádoucích látek z prostředí, například při úniku ropných produktů, chemikálií nebo jiných kapalin.

Situaci hasiči řeší s odborem životního prostředí. "Domlouváme se s ním na dalším postupu. Uvidíme, jak to bude vypadat dál," doplnil Mikoška.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

DF

Daniel Fiala

17.9.2025 20:06
poděkování HZS nebude nikdy dost. Díky!
