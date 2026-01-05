https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/havlicek-babis-prezidentovi-turka-do-cela-mzp-navrhne-ano-cti-koalicni-smlouvu
Havlíček: Babiš prezidentovi Turka do čela MŽP navrhne, ANO ctí koaliční smlouvu

5.1.2026 01:16 | PRAHA (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Premiér Andrej Babiš (ANO) podle vicepremiéra a místopředsedy ANO Karla Havlíčka navrhne prezidentovi Petru Pavlovi čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí. Havlíček to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Prezident Petr Pavel dal už dříve najevo, že Turka jmenovat odmítá. O situaci budou pravděpodobně Babiš s Pavlem jednat ve středu 7. ledna, kdy je naplánovaný novoroční oběd prezidenta s premiérem.
 
"V tuto chvíli to platí," odpověděl Havlíček na dotaz, zda premiér předloží Turkovu nominaci. ANO podle něj ctí koaliční smlouvu a Motoristé, za něž Turek kandidoval, na jeho nominaci trvají. "Nechceme, aby padla koalice. My jsme udělali všechno pro to, aby ta vláda rychle vznikla," dodal Havlíček.

Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval prezident Petr Pavel v prosinci, nicméně bez ministra životního prostředí. Vedením úřadu byl dočasně pověřen Petr Macinka, předseda Motoristů a ministr zahraničí.

Podle Havlíčka situace není ideální, ale v minulosti už tu byla. Nejen v jeho případě, kdy řídil společně ministerstva průmyslu a dopravy. Také bývalý místopředseda vlády Marian Jurečka (KDU-ČSL) měl několik měsíců na starosti ministerstva práce a právě ministerstvo životního prostředí. "Krátkodobě v horizontu několika měsíců to dělatelné je. Ale není to ideální," doplnil Havlíček.

Hrad v prosinci po jednání prezidenta Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.

Podle místopředsedy STAN Lukáše Vlčka by měl Babiš podat na prezidenta kompetenční žalobu. Hnutí ANO ji ale nechce. "Proč bychom šli do sporu s panem prezidentem a řešili to dalších několik měsíců," reagoval Havlíček.

Turek čelí kritice mj. kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Proti nejmenování jím navrženého kandidáta by mohl Babiš podat kompetenční žalobu, už ale uvedl, že to neudělá.

