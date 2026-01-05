Havlíček: Babiš prezidentovi Turka do čela MŽP navrhne, ANO ctí koaliční smlouvu
Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval prezident Petr Pavel v prosinci, nicméně bez ministra životního prostředí. Vedením úřadu byl dočasně pověřen Petr Macinka, předseda Motoristů a ministr zahraničí.
Podle Havlíčka situace není ideální, ale v minulosti už tu byla. Nejen v jeho případě, kdy řídil společně ministerstva průmyslu a dopravy. Také bývalý místopředseda vlády Marian Jurečka (KDU-ČSL) měl několik měsíců na starosti ministerstva práce a právě ministerstvo životního prostředí. "Krátkodobě v horizontu několika měsíců to dělatelné je. Ale není to ideální," doplnil Havlíček.
Hrad v prosinci po jednání prezidenta Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
Podle místopředsedy STAN Lukáše Vlčka by měl Babiš podat na prezidenta kompetenční žalobu. Hnutí ANO ji ale nechce. "Proč bychom šli do sporu s panem prezidentem a řešili to dalších několik měsíců," reagoval Havlíček.
Turek čelí kritice mj. kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Proti nejmenování jím navrženého kandidáta by mohl Babiš podat kompetenční žalobu, už ale uvedl, že to neudělá.
reklama