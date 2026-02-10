https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hladik-a-jurecka-spustili-novou-petici-s-nazvem-zachranme-novou-zelenou-usporam
Hladík a Jurečka spustili novou petici s názvem Zachraňme Novou zelenou úsporám

10.2.2026 18:01 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
K podpisu nové petice s názvem Zachraňme Novou zelenou úsporám vyzvali dnes bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (oba KDU-ČSL). Na program Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, bude současná vláda hledat peníze. Předseda Motoristů Petr Macinka, který vede ministerstvo životního prostředí, dříve avizoval úpravu programu kvůli chybějícím penězům.
 
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování podpořil na 600 000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun. Podle Hladíka šlo o jeden z nástrojů, kterým vláda reagovala na energetickou krizi.

Ministerstvo životního prostředí v listopadu dočasně uzavřelo příjem žádostí o dotace. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.

"V současnosti jsou tisíce lidí, kteří čekají na vyřízení svých žádostí. Ministr Macinka je nepodepsal a nová vláda kličkuje a neříká jasně, jak bude Nová zelená úsporám pokračovat. Proto přicházíme s touto společnou aktivitou a vyzýváme občany, aby petici podepsali jak ti, kteří již programu využili, tak i ti, kteří se k tomu teprve chystají," řekl Hladík.

Program Nová zelená úsporám Light se rozšířil i na znevýhodněné skupiny lidí, mezi něž patří například rodiče malých dětí s nižšími příjmy, lidi se zdravotním postižením nebo senioři. "Nešlo o to, aby dlouhodobě pobírali příspěvek na bydlení, ale aby dostali možnost udělat zásadní opatření. Pro mnoho z nich bylo zateplení, výměna oken či dveří nebo podobné úpravy dříve nemyslitelné," uvedl Jurečka.

Jurečka také řekl, že na program jsou navázány i tisíce pracovních míst. "Jedná se především o malé stavební firmy či živnostníky, kteří tato úsporná opatření na domech realizují," dodal.

Macinka na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun. Současná vláda v rozpočtu pracuje s 5,5 miliardy. Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám.

"Pokud by pokračovala naše vláda, měli jsme připravený dlouhodobý plán, jak pro Novou zelenou úsporám každý rok zajistit deset miliard korun. Tento prostor tam stále vidím, ale současná vláda se stále nerozhodla," řekl Hladík.

Online diskuse

Pražská EVVOluce

