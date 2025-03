Hladík nepřesvědčil olomouckého hejtmana, aby po nehodě vyhlásil stav nebezpečí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje Likvidace následků požáru cisteren s benzenem v Hustopečích nad Bečvou.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) nepřesvědčil na včerejší schůzce hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka (ANO), aby po havárii cisteren s benzenem v Hustopečích nad Bečvou vyhlásil stav nebezpečí. Informoval o tom i premiéra Petra Fialu (ODS). Pokud ke shodě nedospějí ani dnes, stát zřejmě připraví jiný model, řekl Hladík. Okleštěk očekává, že dostane soupis opatření, které je třeba učinit. Pak posoudí, na která z nich má kraj kapacity, řekl ČTK. I on nechce ztratit čas a uvědomuje si, že situace je závažná.Schůzku má Hladík s hejtmanem dohodnutou na dnešek. "V tuto chvíli je nutné postupovat podle legislativy, hejtman přesto odmítá tuto věc zavést. Jsem zděšen z tohoto přístupu," řekl Hladík. Je podle něj třeba postupovat rychle. V tuto chvíli nevylučuje to, že vláda přistoupí k jinému modelu než ke stavu nebezpečí. Zopakoval, že náklady půjdou za státem v každém případě, i na to se podle něj zástupci kraje opakovaně ptali.

Dnes ráno na ministerstvu životního prostředí podruhé zasedal krizový štáb. Hladík poté na briefingu oznámil, že doporučil hejtmanovi Olomouckého kraje vyhlásit stav nebezpečí, který umožní urychlit sanační práce po únorové havárii cisteren s toxickým benzenem. Situaci na místě označil za velmi nebezpečnou, mimořádně závažnou a riskantní. V reakci Okleštěk uvedl, že se stav nebezpečí vyhlásit nechystá. Havárie podle něj jde z pohledu legislativy za státem.

Hladík hejtmanovo rozhodnutí nevyhlásit stav nebezpečí nechápe. Uvedl to na síti X s tím, že situace v Hustopečích je vážná a každé zdržení komplikuje sanaci místa a zvyšuje dlouhodobá rizika pro životní prostředí i zdraví lidí v okolí. Ministr zmínil také to, že na jednání krizového štábu i přes vážnost situace místo hejtmana dorazila jeho náměstkyně.

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, které mohou být v České republice vyhlášeny v reakci na mimořádné situace. Jako jediný z nich ho nevyhlašují centrální úřady, ale hejtman, v Praze primátor. Naposledy byl vyhlášen loni v září kvůli povodním ve třech krajích. Závažnějšími jsou nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.

Podle Hladíka se náklady na likvidaci škod vyšplhají na několik stovek milionů korun a sanace potrvá roky. Po dokončení likvidačních prací nyní začíná sanační proces. Riziko kontaminace podzemních vod a řeky Bečvy zůstává vysoké. Záchranné složky postupují co nejrychleji, jak to umožňují situace a náročné podmínky, uvedl Hladík. Obyvatelům v oblasti bezprostřední nebezpečí podle ministra nehrozí.

Hladík uvedl, že situace se postupem času vyvíjí a nyní je jasnější, jak se kontaminace šíří. Po odstranění vagonů a provedení sond se podařilo lépe zmapovat hydrobiologii lokality. Část ochranné larsenové stěny je už hotová, ale je nutné postavit další v délce několika stovek metrů kolem ohniska kontaminace. Jde o mimořádně náročnou práci, která vyžaduje použití dýchacích přístrojů. Podle ministra je velmi pravděpodobné, že v místě se nachází přibližně 300 tun benzenu. Bezpečná koncentrace této látky pro člověka přitom činí jeden mikrogram na litr.

V Hustopečích nad Bečvou na konci února vykolejil a shořel vlak převážející přes tisíc tun toxického benzenu. Odborníci upozorňují na to, že další opatření se musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem. Hladík uvedl, že havárie je svým rozsahem největším únikem benzenu na světě.

