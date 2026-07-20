https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hladina-dunaje-v-rumunsku-je-nejnizsi-za-30-let-zpusobuje-problemy-zemedelcum
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Hladina Dunaje v Rumunsku je nejnižší za 30 let, způsobuje problémy zemědělcům

20.7.2026 12:05 (ČTK)
Diskuse: 3
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Hladina Dunaje v Rumunsku klesla na nejnižší úroveň za 30 let. S problémy se potýkají zemědělci, kteří musí omezit zavlažování, a částečně je narušená i lodní doprava a cestovní ruch na březích řeky. Informuje o tom agentura Reuters.
 
Vodní cesty napříč Evropou letos trpí v důsledku dlouhotrvajících vln veder a sucha. Podle údajů služby Reuters Climate Monitor dnes dosáhne průměrná maximální teplota v západní Evropě 26,2 stupně Celsia. To je o 2,7 stupně více, než činí obvyklé maximum pro 20. červenec.

Dunaj je druhá nejdelší evropská řeka po Volze. V místě, kde vstupuje na rumunské území, činil průtok podle rumunského státního vodohospodářského úřadu v neděli 1700 metrů krychlových za sekundu, zatímco průměrné hodnoty pro měsíc červenec se pohybují kolem 4700 metrů krychlových za sekundu.

Agentura Reuters nafotila dlouhé úseky obnaženého písku na březích poblíž hranic se sousedním Bulharskem. Několik trajektových spojů tu museli pozastavit, vyplout nemohou ani nákladní čluny s obilím. Rumunsko patří mezi největší prodejce obilí v Evropské unii.

Zemědělcům, kteří řeku potřebují pro zavlažování plodin, úřady v jihovýchodním Rumunsku přístup k vodě omezily. Vodní nádrže kontrolují, aby zajistily minimální hladinu potřebnou pro chlazení dvou reaktorů státní jaderné elektrárny Nuclearelectrica.

Ode dneška by se hladina Dunaje měla postupně zvyšovat, uvedl vodohospodářský úřad. Přispějí k tomu podle něj silné deště v několika krajích.

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Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.7.2026 14:56
Blbá zpráva pro fanoušky DOLUu. Naštěstí máme rozvinutou železniční dopravu.
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JS

Jarek Schindler

20.7.2026 17:55 Reaguje na Karel Zvářal
Proč blbá? Že před 30 lety bylo v Dunaji méně vody než dnes? Že byla v minulosti větší sucha? No a co se týká toho DOL tak to by mělo vodu u nás spíš zadržovat. Nebo snad ne?
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Pe

Petr

20.7.2026 19:07
To je nějaké divné. Podle zdejších diskuzních teorií s oteplováním přichází blahobyt a prosperita, planeta je stále zelenější a je víc potravy.
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