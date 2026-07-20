Hladina Dunaje v Rumunsku je nejnižší za 30 let, způsobuje problémy zemědělcům
Dunaj je druhá nejdelší evropská řeka po Volze. V místě, kde vstupuje na rumunské území, činil průtok podle rumunského státního vodohospodářského úřadu v neděli 1700 metrů krychlových za sekundu, zatímco průměrné hodnoty pro měsíc červenec se pohybují kolem 4700 metrů krychlových za sekundu.
Agentura Reuters nafotila dlouhé úseky obnaženého písku na březích poblíž hranic se sousedním Bulharskem. Několik trajektových spojů tu museli pozastavit, vyplout nemohou ani nákladní čluny s obilím. Rumunsko patří mezi největší prodejce obilí v Evropské unii.
Zemědělcům, kteří řeku potřebují pro zavlažování plodin, úřady v jihovýchodním Rumunsku přístup k vodě omezily. Vodní nádrže kontrolují, aby zajistily minimální hladinu potřebnou pro chlazení dvou reaktorů státní jaderné elektrárny Nuclearelectrica.
Ode dneška by se hladina Dunaje měla postupně zvyšovat, uvedl vodohospodářský úřad. Přispějí k tomu podle něj silné deště v několika krajích.
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