https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hlucinsky-festival-sterkovna-open-music-ziskal-oceneni-za-ekologii
Hlučínský festival Štěrkovna Open Music získal ocenění za ekologii

15.1.2026 10:54 | PRAHA (ČTK)
Foto | jiří Rygel / Festival Štěrkovna Open Music
Festival Štěrkovna Open Music, který se každoročně na konci července koná u jezera v Hlučíně na Opavsku, získal v anketě European Festival Awards v nizozemském Groningenu hlavní cenu v kategorii The Green Operations Award. Jde o nejvyšší možné ocenění za snahu minimalizovat dopad akce na životní prostředí.
 
Matěj Ostárek za organizátory festivalu uvedl, že projekt nazvaný Trvale udržitelná zábava rozvíjejí už řadu let, poslední tři roky intenzivně ve spolupráci s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO). "Vratné kelímky, výhradně jen keramické a splachovací toalety bez chemické zátěže, důsledné třídění odpadu s pomocí vlastní třídicí linky či speciální informační kiosky s důležitými informacemi o třídění odpadu. To je jen část věcí, na které se zaměřujeme. Navíc jsme jediný festival v regionu, který si nechal detailně vypočítat uhlíkovou stopu," uvedl Ostárek.

V roce 2024 se na festivalu podařilo vytřídit 70 procent odpadu a přímo v areálu se separovalo 1,16 tuny plastu, 600 kilogramů papíru, 2,06 tuny skla, 860 kilogramů bioodpadu a 115 kusů elektronických cigaret. Loni byla čísla ještě lepší - na festivalu vzniklo téměř devět tun odpadu a vytřídit se ho podařilo skoro 80 procent.

Festivalový ekolog a zástupce VŠB-TUO v organizačním týmu Jan Halfar uvedl, že v roce 2024 vyprodukovala třídenní akce 197 tun oxidu uhličitého, nejvíce v souvislosti s dopravou. Během festivalu se najelo přes 42 000 kilometrů. Osobní auta tvořila 21 procent dopravy, autobusy, které přepravily srovnatelný počet lidí, jen jedno procento, ale s mnohem menší uhlíkovou stopou.

Podle Ostárka je důležité, že pořadatelé vědí, odkud emise přicházejí a co mohou zlepšit. "Chceme hledat chytrá řešení. Od nízkouhlíkové dopravy až po lokální dodavatele a umělce. Do roku 2028 chceme být uhlíkově neutrální," uvedl Ostárek.

Festival se koná na břehu Hlučínského jezera od roku 2005. Zaměřuje se na českou a slovenskou scénu. Pořadatelé připravují i řadu mimořádných projektů, které mohou lidé slyšet jen v Hlučíně. Letos se návštěvníci od 23. do 25. července mohou těšit například na Jaromíra Nohavicu, Janka Ledeckého s Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo kapely No Name a Dymytry.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK
