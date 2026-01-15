Hlučínský festival Štěrkovna Open Music získal ocenění za ekologii
V roce 2024 se na festivalu podařilo vytřídit 70 procent odpadu a přímo v areálu se separovalo 1,16 tuny plastu, 600 kilogramů papíru, 2,06 tuny skla, 860 kilogramů bioodpadu a 115 kusů elektronických cigaret. Loni byla čísla ještě lepší - na festivalu vzniklo téměř devět tun odpadu a vytřídit se ho podařilo skoro 80 procent.
Festivalový ekolog a zástupce VŠB-TUO v organizačním týmu Jan Halfar uvedl, že v roce 2024 vyprodukovala třídenní akce 197 tun oxidu uhličitého, nejvíce v souvislosti s dopravou. Během festivalu se najelo přes 42 000 kilometrů. Osobní auta tvořila 21 procent dopravy, autobusy, které přepravily srovnatelný počet lidí, jen jedno procento, ale s mnohem menší uhlíkovou stopou.
Podle Ostárka je důležité, že pořadatelé vědí, odkud emise přicházejí a co mohou zlepšit. "Chceme hledat chytrá řešení. Od nízkouhlíkové dopravy až po lokální dodavatele a umělce. Do roku 2028 chceme být uhlíkově neutrální," uvedl Ostárek.
Festival se koná na břehu Hlučínského jezera od roku 2005. Zaměřuje se na českou a slovenskou scénu. Pořadatelé připravují i řadu mimořádných projektů, které mohou lidé slyšet jen v Hlučíně. Letos se návštěvníci od 23. do 25. července mohou těšit například na Jaromíra Nohavicu, Janka Ledeckého s Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo kapely No Name a Dymytry.
