Slavné botanické malíře Bauerovy z Valtic i jejich učitele připomínají pamětní desky
Bratři Joseph, Franz a Ferdinand se narodili v letech 1756, 1758 a 1760 ve Valticích do rodiny lichtenštejnského malíře Lucase Bauera. Po smrti otce se bratrů ujal převor valtického konventu Milosrdných bratří, lékař a botanik Boccia. Rozpoznal jejich velký talent a jejich výtvarné nadání a využil je při vzniku svého třídílného herbáře.
"Velmi nás těší, že byla vyhotovena pamětní deska věnovaná památce Norberta Boccia, který celý svůj život zasvětil péči o nemocné. Ačkoliv zemřel před více než dvěma sty lety, tato deska je důkazem, že jeho nezištná práce a lidskost zůstaly v paměti generací," uvedl nynější převor řádu Milosrdných bratří Martin Richard Macek.
Bratři přišli například také s dodnes populárním konceptem malování podle čísel. Akce věnované bratrům Bauerovým odhalením pamětních desek nekončí, Národní zemědělské muzeum připravuje ke dvoustému výročí úmrtí Ferdinanda Bauera na duben příštího roku výstavu nazvanou Bratři Bauerové a Valtice. "Půjde o dočasnou výstavu, která bude k vidění v budově našeho muzea až do listopadu 2026," uvedl ředitel muzea Zdeněk Novák.
