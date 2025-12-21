https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/slavne-botanicke-malire-z-valtic-i-jejich-ucitele-pripominaji-pametni-desky
Slavné botanické malíře Bauerovy z Valtic i jejich učitele připomínají pamětní desky

21.12.2025 16:57 | VALTICE (ČTK)
Ilustrace střevíčníku pantoflíčku od Franze Bauera.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Franz Bauer / Wikimedia Commons
Botanické malíře Josepha, Franze a Ferdinanda Bauerovy i jejich učitele Norberta Adama Bocciu nově připomínají pamětní desky na kostele svatého Augustina a rodném domě Bauerových ve Valticích. Bratři se proslavili svými trojrozměrnými realistickými kresbami a akvarely rostlin v 18. století, cena jejich děl se nyní pohybuje okolo 100 000 eur, tedy v přepočtu 2,5 milionu korun. Malíři jsou slavnější v zahraničí než ve svém rodném městě, řekl ČTK starosta Valtic Aleš Hofman (Valtičané 2018) s tím, že doufá, že se situace změní.
 
"Rozhodli jsme se navázat na knihu, kterou o bratrech Bauerových napsaly studentky z Valtic a Lednice a na jejíž vydání město přispělo. Pamětní desky jsou jednoduché s informačním textem v češtině a angličtině. Bylo by skvělé, kdyby se o místních rodácích dozvěděli více i lidé u nás," řekl ČTK Hofman.

Bratři Joseph, Franz a Ferdinand se narodili v letech 1756, 1758 a 1760 ve Valticích do rodiny lichtenštejnského malíře Lucase Bauera. Po smrti otce se bratrů ujal převor valtického konventu Milosrdných bratří, lékař a botanik Boccia. Rozpoznal jejich velký talent a jejich výtvarné nadání a využil je při vzniku svého třídílného herbáře.

"Velmi nás těší, že byla vyhotovena pamětní deska věnovaná památce Norberta Boccia, který celý svůj život zasvětil péči o nemocné. Ačkoliv zemřel před více než dvěma sty lety, tato deska je důkazem, že jeho nezištná práce a lidskost zůstaly v paměti generací," uvedl nynější převor řádu Milosrdných bratří Martin Richard Macek.

Bratři přišli například také s dodnes populárním konceptem malování podle čísel. Akce věnované bratrům Bauerovým odhalením pamětních desek nekončí, Národní zemědělské muzeum připravuje ke dvoustému výročí úmrtí Ferdinanda Bauera na duben příštího roku výstavu nazvanou Bratři Bauerové a Valtice. "Půjde o dočasnou výstavu, která bude k vidění v budově našeho muzea až do listopadu 2026," uvedl ředitel muzea Zdeněk Novák.

Pražská EVVOluce

