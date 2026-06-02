Hmyzem roku je kudlanka nábožná. Veřejnost se může zapojit do jejího mapování

2.6.2026 19:35 | PRAHA (ČTK)
Foto | Antje Schultner / Flickr
Hmyzem roku se stala kudlanka nábožná. Ocenění jí udělila Česká společnost entomologická, která ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlanka nábožná se od počátku nového milénia vlivem oteplování na českém území rychle šíří, ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na jižní Moravě.
 
Kudlanka nábožná je dobře poznatelná díky velkým očím a postoji, který připomíná modlící se postavu. Měří přibližně osm centimetrů, což z ní činí jednoho z největších českých druhů hmyzu. Má nenápadné zelenavé nebo žlutavě hnědé zbarvení. V přírodě ji lze spatřit od července do října.

Jméno kudlanky je odvozeno od slova kudla, jelikož její přední končetiny připomínají kapesní nůž, druhové jméno nábožná pak dostala kvůli sepnutým předním nohám. Kudlanka má velmi pohyblivou hlavu, díky které dokáže velmi rychle zaměřit svou kořist. Poté provede rychlý výpad a zmocní se jí.

Tvora předchází řada mýtů a pověstí. Nejznámější z nich se týká kudlančina sexuálního kanibalismu, kdy během páření samice sežere samečka. K tomuto jevu skutečně dochází přibližně u třetiny kudlanek. Páření přitom neskončí ani v případě ukousnutí hlavy samce, jelikož je tento akt řízený nervovou soustavou nacházející se ve zbytku jeho těla.

Kudlanka nábožná je doposud jediným zástupcem kudlanek, který se trvale vyskytuje v ČR. Podle odborníků ale nelze vyloučit, že by v Česku mohly v blízké budoucnosti žít i další druhy, například kudlanka zakavkazská, která postupně osidluje jižní, jihovýchodní a střední Evropu. Od kudlanky nábožné se liší nápadnými bílými skvrnami uprostřed předních křídel a chybějícími tmavými skvrnami na vnitřní straně předních končetin.

Česká společnost entomologická vyhlašuje hmyz roku od roku 2021. Cílem je představit široké veřejnosti zajímavé zástupce hmyzu, přispět k jejich popularizaci a zapojit veřejnost do jejich monitoringu. Veřejnost může pomoci kudlanku mapovat prostřednictvím mobilní aplikace iNaturalist nebo na jejím webovém rozhraní. Loni vyhlásila Česká společnost entomologická hmyzem roku světlušky.

