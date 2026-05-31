Přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku se rozšířila na 24 hektarů
31.5.2026 19:08 | ČESKÝ KRUMLOV (ČTK)
Dívčí kámen je v první zóně chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blanský les. Přírodní rezervace Dívčí kámen je chráněna od roku 1952. Celé území rezervace patří také mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Podle AOPK jsou nejvýznamnější části některých lesů se skalními útvary, suťové lesy a bučiny s vysokým zastoupením jedle bělokoré. U Vltavy je také oblast Uhlířská stráň, kde se dříve v milířích vyrábělo uhlí.
Dominantou oblasti je zřícenina hradu Dívčí Kámen na skalnatém ostrohu nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy. V blízkém Třísově je opevněné keltské hradiště, opiidum, které patří k evropským unikátům.
