ČSOP dál chrání květnaté louky. Mapuje nové lokality, připravuje nové výsevy a zahajuje darovací kampaň
Většina dnešních travnatých ploch jsou druhově chudé trávníky. „Louka není jen tráva, je to domov pro tisíce druhů rostlin a hmyzu. Mnoho z našich luk však bylo v minulosti rozoráno a následně znovu zatravněno, ale tentokrát již pomocí běžně dostupných, druhově chudých jetelotravních směsí. Kvůli tomu louky často ztratily svoji krásu a druhovou rozmanitost,“ vysvětluje Tereza Flečková z Českého svazu ochránců přírody.
Program obnovy tradičních luk usiluje o to, aby se do krajiny vrátila původní biodiverzita pomocí tzv. regionálních směsí osiv.
Odborná cesta ke kvetoucí louce
Založení bohaté louky vyžaduje trpělivost a znalosti. Ochránci postupují cestou nejbližší přírodě:
• Botanický průzkum: Nejprve vyhledávají v krajině zachovalé louky s vysokou pestrostí druhů, které mají potenciál stát se zdrojem semen pro obnovu dalších luk. Právě nyní, na konci května, zahájí ČSOP spolu s odborníky mapování deseti předem vytipovaných lokalit po celé České republice.
• Rozšiřování databáze luk: Vhodné louky zhodnocené botanikem ochránci evidují ve veřejné databázi zdrojových lučních ploch na webu louky.cz/lokality. V této online mapě se nachází již více než 50 cenných lokalit z různých koutů naší země.
• Oficiální certifikace: Šíření regionálních semen podléhá legislativě. ČSOP je držitelem povolení od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Po letech zkušeností v Bílých Karpatech získal ČSOP na začátku roku 2026 toto oprávnění i pro oblast Šumavy. V letošním roce v úsilí o získání povolení pro další lokality pokračuje.
• Šetrný sběr: Pomocí speciálních kartáčových sběračů získávají semena planých rostlin přímo v dané lokalitě. Tento sběr proběhne na několika lokalitách v průběhu letošního léta.
• Regionální původ: Tato semena jsou nejlépe přizpůsobena místnímu klimatu a půdě, což zajišťuje prosperitu a odolnost nového porostu.
• Odborné osetí: Připravená regionální směs se vysévá na vhodně připravenou půdu. Správné načasování a technika setí jsou klíčové pro to, aby se citlivé luční byliny úspěšně uchytily. Letos chce ČSOP osít regionální směsí minimálně další 1 hektar pozemků.
Právě na botanické průzkumy, sběr osiva a následnou péči putují prostředky z nové darovací výzvy „Pojďme navrátit loukám jejich barevnou krásu“. Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Fond pro udržitelný život, který nabízí dárcům příležitost, jak svůj příspěvek znásobit. Fond JRD Group se zavázal zdvojnásobit každou korunu až do výše 100 000 Kč.
„Naším cílem je vytvářet živé příklady dobré praxe. Chceme ukázat, že i na menších plochách lze obnovit druhovou pestrost, která bude inspirovat další majitele pozemků,“ doplňuje Tereza Flečková. Výtěžek kampaně pomůže zajistit nejen založení luk, ale i nezbytnou následnou péči v prvním roce po osetí. Další péči pak již převezmou vlastníci pozemků. Bez pravidelného kosení nebo pastvy by totiž tyto plochy postupně zarostly náletovými dřevinami a svou vzácnou pestrost by opět ztratily.
Veřejnost může projekt podpořit přímo na adrese darujme.cz/obnovaluk. „Za každý dar, který pomůže rozkvést dalšímu kousku naší krajiny a vrátit do ní přirozený bzukot opylovačů, předem velice děkujeme,” uzavírá Tereza Flečková.
Více informací o programu Českého svazu ochránců přírody Obnova tradičních luk najdete na webových stránkách louky.cz.
