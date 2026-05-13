Unikát Bílých Karpat: když se jeden strom rozhodne plodit „napůl“
Proč tato konkrétní hrušeň plodí jen napůl?
Tato asymetrická alternace není náhodná chyba, ale specifický stav, který vzniká kombinací věku a architektury stromu:
Fyziologická nezávislost: U takto mohutných solitérů s kotlovitou korunou fungují hlavní kosterní větve téměř jako samostatné jednotky. Živiny a hormony proudí v kmeni prioritně vertikálně. To, co se děje vlevo, pravou stranu téměř neovlivní – jako by šlo o dva stromy v jednom.
Stopka pro květy: Semena v plodech na plodící polovině produkují hormony (gibereliny), které vysílají signál: „Letos veškerá energie do plodů, nové květy pro příští rok nezakládej.“ U tohoto stromu se tento signál zastaví přesně v polovině koruny.
Rizika pro strom: asymetrie není jen vzhledová vada
Ačkoliv to vypadá efektně, pro zdraví hrušně představuje tento stav dlouhodobé riziko:
Mechanická nestabilita: Plodící polovina je extrémně zatížena váhou ovoce (stovky kilogramů), zatímco druhá je lehká. To vytváří obrovský tah na kmen a hrozí rozlomení stromu v místě hlavního větvení.
Nerovnoměrný vývoj: Část, která odpočívá, investuje energii do bujného růstu nových výhonů (vlků), zatímco plodící část veškerou energii vydá na ovoce a její přírůstky jsou nulové. Výsledkem je deformovaná koruna, která postupně ztrácí svou statickou rovnováhu.
Fyzické oslabení: Neustálé střídání extrémů mezi „předřením“ a „lenošením“ vede k dřívějšímu prosychání plodonosného obrostu na přetěžované straně.
Jak tomuto stromu pomoci k rovnováze?
Cílem je srovnat výkonnost obou polovin, aby se strom nevyčerpával jednostranně:
Doplnění energie (závlaha a výživa): V suchých měsících je kritické strom zalévat. Pokud má dostatek vody a živin (dusík, draslík), dokáže plodící část vyživit plody a zároveň si ponechat dost sil na tvorbu pupenů pro příští rok.
Ruční probírka plodů: U malých stromů je důležité odstranění části malých plůdků na plodící straně (v červnu) je klíčové. Uvolní se tím hormonální tlak a stromu zbude energie na srovnání cyklu.
Řez: Pravidelným prosvětlením bujně rostoucí (odpočívající) části a mírným zmlazením té plodící pomáháme stromu udržet symetrii a stabilitu koruny.
reklama