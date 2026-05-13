Hnutí Duha nesouhlasí s plánem MŽP na těžbu mrtvého dřeva v národním parku
Kmeny suchých stromů jsou snadno hořlavé pouze v prvních letech po uschnutí, kdy jejich vlhkost klesne přibližně pod 15 procent. Poté se jejich struktura postupně rozkládá působením hub a mikroorganismů. V tu chvíli naopak začínají vodu zadržovat a nevysychají tak rychle jako okolní půda. I když začne hořet les, suché kmeny většinou ohoří jen na povrchu. Podle průzkumu lesníků po předešlém velkém požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022 ukázala, že v místech nejsilnějšího požáru shořelo pouze 32,6 procenta dřevní hmoty. V oblastech s menší intenzitou požáru mnohem méně.
Ekologická organizace tvrdí, že stojící i ležící kmeny suchých stromů, i když už hoří, nepřispívají významně k šíření požáru. Naopak mají pro les zásadní funkce. Jsou domovem třetiny lesních druhů zvířat, hub a mikroorganismů, a když začnou tlít, tak zadržují vodu a pomáhají obnově lesů.
Podle hnutí by odvoz souší z chráněných území mohl být technicky i finančně náročný a v některých lokalitách by vyžadoval použití těžké techniky. Místy by podle hnutí nebylo možné těžit suché dřevo jinak než s pomocí vrtulníků.
"Požáry se v lese a na vytěžených holinách šíří po zemi, kde leží vysušený hořlavý materiál. Kmeny suchých stromů ohoří na povrchu, ale požár z nich nepřeskakuje," uvedl Bláha.
Ochrana přírody je v národních parcích odstupňovaná. V přírodní zóně (dříve v 1. zóně) se všechny odumřelé stromy se ponechávají koloběhu rozpadu a obnovy lesa.
Červený před týdnem uvedl, že ochraně lesů před požáry se má věnovat pracovní skupina. Chce ji vytvořit z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek integrovaného záchranného systému (IZS). "Jsme na bodě, kdy je potřeba vnímat, že staré suché dřevo zůstávalo v lesích pro své živiny a také například dusík pro nové stromy. Nicméně není ideální stav v množství starého dřeva a IZS nás na toto varuje," uvedl.
Požár v národním parku zasáhl na počátku května zhruba 100 hektarů lesa. V jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a osm vrtulníků. Požářiště bude pod dohledem po dobu 14 dnů, 24 hodin denně.
