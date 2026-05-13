https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hnuti-duha-nesouhlasi-s-planem-mzp-na-tezbu-sucheho-dreva-v-narodnim-parku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hnutí Duha nesouhlasí s plánem MŽP na těžbu mrtvého dřeva v národním parku

13.5.2026 01:52 (ČTK)
Kmeny suchých stromů jsou podle ekologů snadno hořlavé pouze v prvních letech po uschnutí. Poté se jejich struktura postupně rozkládá působením hub a mikroorganismů. V tu chvíli naopak začínají vodu zadržovat a nevysychají tak rychle jako okolní půda.
Kmeny suchých stromů jsou podle ekologů snadno hořlavé pouze v prvních letech po uschnutí. Poté se jejich struktura postupně rozkládá působením hub a mikroorganismů. V tu chvíli naopak začínají vodu zadržovat a nevysychají tak rychle jako okolní půda.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Hnutí Duha nesouhlasí s návrhem ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) na těžbu suchého dřeva v národních parcích, a omezit tak možnému šíření lesních požárů. Ministr záměr oznámil minulý týden v souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko. Podle experta na ochranu lesů z Hnutí Duha Jaromíra Bláhy odstraňování mrtvých stromů z jádrových zón národních parků nemusí mít zásadní vliv na snížení rizika šíření požárů.
 
Organizace argumentuje, že požáry se šíří především po zemi prostřednictvím suché trávy, jehličí a drobných větví. Kromě suchých stromů Zároveň upozorňuje na ekologický význam mrtvého dřeva, které je podle ní důležité pro biodiverzitu a zadržování vody v krajině. Ve svém tvrzení se opírá o vědeckou studii provedenou v národním parku Šumava.

Kmeny suchých stromů jsou snadno hořlavé pouze v prvních letech po uschnutí, kdy jejich vlhkost klesne přibližně pod 15 procent. Poté se jejich struktura postupně rozkládá působením hub a mikroorganismů. V tu chvíli naopak začínají vodu zadržovat a nevysychají tak rychle jako okolní půda. I když začne hořet les, suché kmeny většinou ohoří jen na povrchu. Podle průzkumu lesníků po předešlém velkém požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022 ukázala, že v místech nejsilnějšího požáru shořelo pouze 32,6 procenta dřevní hmoty. V oblastech s menší intenzitou požáru mnohem méně.

Ekologická organizace tvrdí, že stojící i ležící kmeny suchých stromů, i když už hoří, nepřispívají významně k šíření požáru. Naopak mají pro les zásadní funkce. Jsou domovem třetiny lesních druhů zvířat, hub a mikroorganismů, a když začnou tlít, tak zadržují vodu a pomáhají obnově lesů.

Podle hnutí by odvoz souší z chráněných území mohl být technicky i finančně náročný a v některých lokalitách by vyžadoval použití těžké techniky. Místy by podle hnutí nebylo možné těžit suché dřevo jinak než s pomocí vrtulníků.

"Požáry se v lese a na vytěžených holinách šíří po zemi, kde leží vysušený hořlavý materiál. Kmeny suchých stromů ohoří na povrchu, ale požár z nich nepřeskakuje," uvedl Bláha.

Ochrana přírody je v národních parcích odstupňovaná. V přírodní zóně (dříve v 1. zóně) se všechny odumřelé stromy se ponechávají koloběhu rozpadu a obnovy lesa.

Červený před týdnem uvedl, že ochraně lesů před požáry se má věnovat pracovní skupina. Chce ji vytvořit z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek integrovaného záchranného systému (IZS). "Jsme na bodě, kdy je potřeba vnímat, že staré suché dřevo zůstávalo v lesích pro své živiny a také například dusík pro nové stromy. Nicméně není ideální stav v množství starého dřeva a IZS nás na toto varuje," uvedl.

Požár v národním parku zasáhl na počátku května zhruba 100 hektarů lesa. V jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a osm vrtulníků. Požářiště bude pod dohledem po dobu 14 dnů, 24 hodin denně.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Zdeněk Špíšek / Stromy pro Moravský kras Unikát Bílých Karpat: když se jeden strom rozhodne plodit „napůl“ hořec křížatý Foto: Michal Köpping Česká krajina Bývalá střelnice Vrchbělá na Mladoboleslavsku bude přírodní památkou Ouklejka pruhovaná Foto: Gilles San Martin Flickr V rameni Mlýnského potoka u centra Olomouce odborníci napočítali 14 druhů ryb

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist