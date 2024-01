Lesní zákon by měl usnadnit hospodaření ve výmladkových lesích, uvedlo Hnutí Duha

Pařeziny vznikají opakovaným kácením, v současnosti je to obvykle jednou za 15 až 40 let. Vědci uvádí, že výmladky mají k dispozici původní kořenový systém a díky tomu i dobrý přístup k vodě a živinám. Proto mohou již za několik let vytvořit lesní porost. Výmladkové lesy jsou také přínosné pro zachování druhové pestrosti hmyzu i květin. Jako nevýhodu uvádí, že se nedá vypěstovat silné dříví pro další zpracování. Ilustrační foto