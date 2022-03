Hnutí Duha: MŽP neumožňuje zapojení veřejnosti do proměny uhelných krajů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podle Hnutí Duha neumožňuje veřejnosti vyjádřit se k projektům pro proměnu uhelných krajů, které budou financovány z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (OPST). Ondřej Charvát za MŽP ČTK sdělil, že informace Hnutí Duha jsou nepravdivé.

Cílem OPST a souvisejícího Plánu spravedlivé územní transformace je pomoci Karlovarskému, Ústeckému a Moravskoslezskému kraji, které nejvíce zasáhne odklon od uhlí.

Aktivisté kritizují, že MŽP v programu nedává možnost obcím, univerzitám nebo spolkům financovat projekty k zapojení široké veřejnosti do diskusí, komunitního plánování a aktivního rozhodování o budoucí podobě uhelných krajů. Organizace míní, že komunikace s veřejností tak bude zaměřená jen na informování žadatelů o podmínkách dotací.

"Bez zapojení veřejnosti se transformace může lehce stát další kapitolou nechtěných, vynucených změn českých uhelných regionů," uvedl Ondřej Pašek z Hnutí Duha. "Vláda Andreje Babiše (ANO) s veřejností v plánu transformace počítala. Nyní se ale ministerstvo životního prostředí nechce vzdát peněz pro úředníky a nechce umožnit obcím, školám nebo místním spolkům, aby za drobnou část peněz vytvořily běžným lidem možnost se k proměně jejich vlastního kraje vyjádřit," dodal.

Podle Hnutí Duha je zapojení veřejnosti podmínkou úspěchu a veřejného přijetí procesu proměny krajů. Uvedlo, že je nutné také pro využití potenciálu nových obnovitelných zdrojů v regionech a vznik projektů komunitní energetiky.

"Tyto informace nejsou pravdivé a neodpovídají znění programového dokumentu předloženého vládě. Na přístupu ministerstva životního prostředí se nic nezměnilo, od počátku s podporou těchto aktivit počítáme," uvedl v reakci na kritiku ekologů za MŽP Charvát. Podotkl, že zástupci neziskového sektoru jsou zapojeni do Transformační platformy a účastnili se diskusí.

"Na základě jejich připomínek jsme text programového dokumentu zpřesnili do současného znění. V dokumentu (se) mluví o zapojení partnerů do přípravy i realizace programu na řadě míst," sdělil Charvát. "Například, v rámci priority 4: Technická pomoc, (program) zmiňuje očekávanou podporu činností zaměřených na aktivní zapojení veřejnosti do transformačního procesu. A také, že z programu budou podporovány aktivity směřující k zajištění informovanosti žadatelů i aktivnímu zapojení veřejnosti do procesu transformace," dodal.

Na pomoc třem krajům nejvíce zasaženým odklonem od uhlí má jít v následujících letech z OPST 1,64 miliardy eur (zhruba 40,779 miliardy Kč). Program cílí na podporu podnikání, nových pracovních míst, rekvalifikací i vzdělávání lidí či rozvoj výzkumu a inovací v regionech. Další cíle jsou rozvoj digitálních služeb ve veřejné i soukromé sféře, využití a obnova území po těžbě uhlí a souvisejícím průmyslu a podpora obnovitelných zdrojů energie.

Vláda dnes měla projednat mandát k dalšímu jednání s Evropskou komisí a možné dopracování programu. OPST bude financován z Fondu pro spravedlivou transformaci. Schválení programu Evropskou komisí se podle materiálu očekává v druhém čtvrtletí letošního roku.

