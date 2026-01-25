https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hodonin-ukoncil-architektonicko-krajinarskou-soutez-brehy-stare-moravy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Hodonín ukončil architektonicko-krajinářskou soutěž Břehy Staré Moravy

25.1.2026 14:09 | HODONÍN (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Obnova území kolem Staré Moravy v Hodoníně je o krok blíž. Město ukončilo architektonicko-krajinářskou soutěž, jejímž vítězem se stali Eva Wagnerová, Miroslava Zadražilová a Jakub Czapek z ateliéru MAAUS. Jejich návrh nahlíží na lokalitu komplexně, přirozeně ji propojuje s okolím a zohledňuje klíčové vazby i návaznosti na další připravované projekty, uvedla radnice na svém webu. Cílem je, aby v budoucnu místo sloužilo každodennímu životu obyvatel a výrazně zlepšilo jejich možnosti klidné i aktivní rekreace.
 
Soutěž Břehy Staré Moravy město vyhlásilo loni v květnu. Území, kterým se přihlášené týmy zabývaly, zahrnuje bezprostřední okolí původního ramene řeky od budovy zámečku až k jezu. Primárně bylo cílem zaměřit se na zlepšení veřejného prostoru na obou březích starého ramene. Do soutěže se přihlásilo osm projekčních týmů. Jejich návrhy hodnotila pětičlenná porota složená ze dvou zástupců města a tří nezávislých odborníků z řad architektů a krajinářů. Zohlednila i požadavky místních, které vzešly z dřívějšího projednání.

"Soutěžní návrhy byly pestré a kreativní. Nabízely spoustu zajímavých řešení, která, věřím, že pozvednou úroveň území. Doufám, že obyvatele této lokality konečná proměna potěší, oblast bude zároveň lákavým místem i pro ostatní občany Hodonína a v návaznosti na budoucí přístaviště také přínosem pro rozvoj cestovního ruchu," řekl starosta Libor Střecha (Hnutí PRO Hodonín).

Vítězný návrh nahlíží podle radnice na lokalitu komplexně. "Vyniká střídmým a promyšleným pojetím založeným na jasně definovaných těžištích a jejich vztahu k městu. Součástí řešení je urbanisticky zdařilé komunitní centrum s velkorysým pobytovým prostorem, architektonicky čistá konstrukce nové lávky a trasa vedená tak, aby podporovala příjemný průchod a nabízela nové výhledy do krajiny této oblíbené lokality," uvedlo město.

Nyní bude následovat jednací řízení bez uveřejnění s vítězem soutěže, jehož cílem je dohodnout podmínky spolupráce a podepsat smlouvu. Návrh je třeba dopracovat do podrobnosti studie. Příští rok město počítá se zpracováním dokumentace pro povolení záměru a v roce 2028 s přípravou dílčích dokumentací pro provádění stavby. Mohly by také vzniknout ty části projektu, které nebudou vyžadovat povolení nebo nebudou v kolizi s jinými záměry.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

