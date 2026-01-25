Hodonín ukončil architektonicko-krajinářskou soutěž Břehy Staré Moravy
"Soutěžní návrhy byly pestré a kreativní. Nabízely spoustu zajímavých řešení, která, věřím, že pozvednou úroveň území. Doufám, že obyvatele této lokality konečná proměna potěší, oblast bude zároveň lákavým místem i pro ostatní občany Hodonína a v návaznosti na budoucí přístaviště také přínosem pro rozvoj cestovního ruchu," řekl starosta Libor Střecha (Hnutí PRO Hodonín).
Vítězný návrh nahlíží podle radnice na lokalitu komplexně. "Vyniká střídmým a promyšleným pojetím založeným na jasně definovaných těžištích a jejich vztahu k městu. Součástí řešení je urbanisticky zdařilé komunitní centrum s velkorysým pobytovým prostorem, architektonicky čistá konstrukce nové lávky a trasa vedená tak, aby podporovala příjemný průchod a nabízela nové výhledy do krajiny této oblíbené lokality," uvedlo město.
Nyní bude následovat jednací řízení bez uveřejnění s vítězem soutěže, jehož cílem je dohodnout podmínky spolupráce a podepsat smlouvu. Návrh je třeba dopracovat do podrobnosti studie. Příští rok město počítá se zpracováním dokumentace pro povolení záměru a v roce 2028 s přípravou dílčích dokumentací pro provádění stavby. Mohly by také vzniknout ty části projektu, které nebudou vyžadovat povolení nebo nebudou v kolizi s jinými záměry.
