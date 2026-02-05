https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/aleji-roku-2025-se-stala-lemberska-lipova-alej-v-jablonnem-v-podjestedi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Alejí roku 2025 se stala Lemberská lipová alej v Jablonném v Podještědí

5.2.2026 11:00 | PRAHA (Ekolist.cz) | Luboš Pavlovič
Diskuse: 1
Lipová alej ve Lvové vede od studánky svaté Zdislavy směrem ke hradu Lemberk.
Lipová alej ve Lvové vede od studánky svaté Zdislavy směrem ke hradu Lemberk.
Foto | Jana Kučerová / Arnika
V patnáctém ročníku ankety Alej roku zvítězila Lemberská lipová alej v Jablonném v Podještědí, která se do ankety zapojila vůbec poprvé. Po osmi letech se tak vítězství znovu vrací do Libereckého kraje. Vítězná alej získala 1179 hlasů a překonala tak loňskou vítězku z Protivína, která zvítězila s 1024 hlasy. Do klání vyhlašovaném organizací Arnika nominovali lidé 59 alejí a stromořadí ze všech čtrnácti krajů České republiky.
 
Alej do soutěže nominovala Jana Kučerová. “Jsem sice v důchodovém věku, ale i nadále pracuji jako úřednice. Ve volných chvílích fotografuji, ale především maluji olejomalby – a to stromy a aleje nejraději ze všeho. Do končin kolem Lemberka jsem se vydala, abych namalovala krásnou Lemberskou alej,” říká.

Lipová alej ve Lvové vede od studánky svaté Zdislavy směrem ke hradu Lemberk. Je to místo, kde se snoubí historie, příroda i tiché lidské příběhy. Lípy jsou nádherné a studánka, ke které lidé chodí pro vyhlášenou vodu se stopami boraxu a antibakteriálními účinky, dodává tomuto místu až symbolickou sílu.

"Účast v anketě a příběhy, které jste nám poslali, potvrzují, že aleje mají v naší krajině své pevné místo. Je to místo důležité nejen pro biodiverzitu, ale i pro kulturní a estetické hodnoty, které vyznáváme. Alej je více než jeden strom. Děkuji všem účastníkům ankety a těším se na setkání ve vítězné aleji,” říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová.

Na druhém místě se umístila alej v horské obci Rejvíz v Olomouckém kraji s 810 hlasy. Třetí příčku obsadila Braunerova alej v Babylonu z Plzeňského kraje (617 hlasů), čtvrté místo patří Maloměřické lipové aleji na bývalém hřbitově z Jihomoravského kraje (566 hlasů) a pátá skončila Lipová alej v Bezděkově, rovněž z Plzeňského kraje (378 hlasů).

„Velká gratulace patří vítězné Aleji roku 2025 i všem, kteří se zapojili do hlasování. Po celou dobu ankety bylo vidět, s jakým nadšením lidé své oblíbené aleje podporovali a připomínali, jak důležité místo mají stromy v naší krajině i každodenním životě. Děkuji všem za čas a energii, které anketě věnovali. Každý hlas pomáhá šířit povědomí o významu alejí. Už teď se těšíme na Alejovou slavnost ve vítězné aleji,“ říká koordinátorka ankety Alej roku Denisa Hronová.

Kompletní výsledky ankety v roce 2025 najdete na webu alejroku.cz.

Součástí ankety je tradičně i fotosoutěž. Tři nejkrásnější fotografie patnáctého ročníku vybrali patroni ankety a další osobnosti. Letos mezi nimi byli kameraman přírody Lukáš Pich, muzikálová herečka a zpěvačka Petra Vojtková, RNDr. Václav Větvička, výtvarnice Lenka Kurovská a ředitelka AUDIT DANĚ CZ s.r.o. a generální sponzor ankety Ing. Jana Moučková.

První místo obdržela fotografie aleje ve Smetanových sadech v Karlovarském kraji od Rostislava Kováče. O pouhý jeden bod překonala fotografii Jílovické aleja v Královéhradeckém kraji na druhém místě autora Pavla Kovandy. Třetí místo patří fotografii aleje u Schořova ve Středočeském kraji od Leontýny Fejtkové.

“Mám upřímnou radost. Vůbec jsem to nečekal a moc si toho vážím. Jsem invalida na vozíku a amaterský fotograf a tohle je hodně povzbuzující a motivační,“ řekl vítěz fotosoutěže Rostislav Kováč.

Cílem ankety Alej roku je zvýšit povědomí o důležitosti alejí jako přírodního a kulturního dědictví. Anketa podporuje péči, ochranu a obnovu alejí, které hrají klíčovou roli v krajinné ekologii a poskytují útočiště pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Aleje pomáhají i nám – omezují hluk ze silnice, slouží jako větrolam a zamezují odnosu zeminy z polí. Řidičům také usnadňují orientaci v noci nebo za deště. Anketa motivuje veřejnost k aktivní účasti na ochraně stromů v jejím okolí a pomáhá vybrat ty nejkrásnější a nejcennější aleje v České republice.

Vítězná alej navíc ožije slavností – setkáním, které vzdá hold krajině, stromům i lidem, kteří o ně pečují. A další z alejí získá nejen uznání, ale také praktickou podporu. Jedna z krajských vítězek projde šetrným ošetřením kořenů v podobě výživové kořenové injektáže od společnosti Groown, která zlepší zdraví a prodlouží životnost aleje.

reklama
 
foto - Pavlovič Luboš
Luboš Pavlovič
Autor je tiskový mluvčí spolku Arnika.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Alej Foto: MarbenZu Shutterstock Hlasování v anketě Alej roku 2025 finišuje. Po letech má své zástupce v soutěži Karlovarský kraj Lavička Foto: Depositphotos Hodonín ukončil architektonicko-krajinářskou soutěž Břehy Staré Moravy Zbarvené listy třešně Foto: Dean Morley Flickr V průmyslové zóně na Kroměřížsku bude nový biokoridor se 1700 dřevinami
Další články autora |
Sladké pečivo Foto: depositphotos “Věčnou chemikálii” TFA našly testy v potravinách z obilnin napříč Evropou Vítkovská alej Foto: Alej roku. Začalo hlasování v 15. ročníku ankety Alej roku Kouřící komíny Foto: Depositphotos Internetová stránka Znečišťovatelé pod lupou organizace Arnika slaví deset let existence

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

5.2.2026 11:04
Jsou-li mezi pěti prvními alejemi lipové, je to obrovské plus pro vnímaní ekologie. Topolové, platanové či pajasanové by neměly být zařazovány, neb nesplňují základní požadavek - ekologický přínos. Ten má právě lípa, ale i dub či klen mnohem vyšší, než často opěvované platany.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist