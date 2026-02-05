Alejí roku 2025 se stala Lemberská lipová alej v Jablonném v Podještědí
Lipová alej ve Lvové vede od studánky svaté Zdislavy směrem ke hradu Lemberk. Je to místo, kde se snoubí historie, příroda i tiché lidské příběhy. Lípy jsou nádherné a studánka, ke které lidé chodí pro vyhlášenou vodu se stopami boraxu a antibakteriálními účinky, dodává tomuto místu až symbolickou sílu.
"Účast v anketě a příběhy, které jste nám poslali, potvrzují, že aleje mají v naší krajině své pevné místo. Je to místo důležité nejen pro biodiverzitu, ale i pro kulturní a estetické hodnoty, které vyznáváme. Alej je více než jeden strom. Děkuji všem účastníkům ankety a těším se na setkání ve vítězné aleji,” říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová.
Na druhém místě se umístila alej v horské obci Rejvíz v Olomouckém kraji s 810 hlasy. Třetí příčku obsadila Braunerova alej v Babylonu z Plzeňského kraje (617 hlasů), čtvrté místo patří Maloměřické lipové aleji na bývalém hřbitově z Jihomoravského kraje (566 hlasů) a pátá skončila Lipová alej v Bezděkově, rovněž z Plzeňského kraje (378 hlasů).
„Velká gratulace patří vítězné Aleji roku 2025 i všem, kteří se zapojili do hlasování. Po celou dobu ankety bylo vidět, s jakým nadšením lidé své oblíbené aleje podporovali a připomínali, jak důležité místo mají stromy v naší krajině i každodenním životě. Děkuji všem za čas a energii, které anketě věnovali. Každý hlas pomáhá šířit povědomí o významu alejí. Už teď se těšíme na Alejovou slavnost ve vítězné aleji,“ říká koordinátorka ankety Alej roku Denisa Hronová.
Kompletní výsledky ankety v roce 2025 najdete na webu alejroku.cz.
Součástí ankety je tradičně i fotosoutěž. Tři nejkrásnější fotografie patnáctého ročníku vybrali patroni ankety a další osobnosti. Letos mezi nimi byli kameraman přírody Lukáš Pich, muzikálová herečka a zpěvačka Petra Vojtková, RNDr. Václav Větvička, výtvarnice Lenka Kurovská a ředitelka AUDIT DANĚ CZ s.r.o. a generální sponzor ankety Ing. Jana Moučková.
První místo obdržela fotografie aleje ve Smetanových sadech v Karlovarském kraji od Rostislava Kováče. O pouhý jeden bod překonala fotografii Jílovické aleja v Královéhradeckém kraji na druhém místě autora Pavla Kovandy. Třetí místo patří fotografii aleje u Schořova ve Středočeském kraji od Leontýny Fejtkové.
“Mám upřímnou radost. Vůbec jsem to nečekal a moc si toho vážím. Jsem invalida na vozíku a amaterský fotograf a tohle je hodně povzbuzující a motivační,“ řekl vítěz fotosoutěže Rostislav Kováč.
Cílem ankety Alej roku je zvýšit povědomí o důležitosti alejí jako přírodního a kulturního dědictví. Anketa podporuje péči, ochranu a obnovu alejí, které hrají klíčovou roli v krajinné ekologii a poskytují útočiště pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Aleje pomáhají i nám – omezují hluk ze silnice, slouží jako větrolam a zamezují odnosu zeminy z polí. Řidičům také usnadňují orientaci v noci nebo za deště. Anketa motivuje veřejnost k aktivní účasti na ochraně stromů v jejím okolí a pomáhá vybrat ty nejkrásnější a nejcennější aleje v České republice.
Vítězná alej navíc ožije slavností – setkáním, které vzdá hold krajině, stromům i lidem, kteří o ně pečují. A další z alejí získá nejen uznání, ale také praktickou podporu. Jedna z krajských vítězek projde šetrným ošetřením kořenů v podobě výživové kořenové injektáže od společnosti Groown, která zlepší zdraví a prodlouží životnost aleje.
