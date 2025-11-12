https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/zacalo-hlasovani-v-15.rocniku-ankety-alej-roku
Začalo hlasování v 15. ročníku ankety Alej roku

12.11.2025 04:22 | PRAHA (Ekolist.cz) | Luboš Pavlovič
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vera Kailova / Shutterstock
Na začátku listopadu odstartovalo hlasování v jubilejním patnáctém ročníku ankety Alej roku, kterou organizuje ekologická organizace Arnika. Do soutěže bylo letos přihlášeno 59 alejí a stromořadí ze čtrnácti krajů České republiky. Hlasování prostřednictvím online formuláře potrvá do 28. ledna 2026, kdy se rozhodne o celkové vítězce a vítězkách v jednotlivých krajích.
 
V letošním jubilejním ročníku dominoval mezi nominujícími Středočeský kraj, odkud přišlo devět přihlášek. Druhý v pořadí je Plzeňský kraj s osmi nominacemi, následují Jihomoravský a Liberecký kraj s pěti nominovanými stromořadími. Významným milníkem je také zapojení Karlovarského kraje, který má po několika letech opět svého zástupce v soutěži.

„Jubilejní ročník Aleje roku znovu ukazuje, jak moc lidem záleží na stromech v jejich okolí. Každá nominace je důkazem toho, že aleje nejsou jen řady stromů, ale živoucí svědci historie, součást naší kulturní identity a nenahraditelné útočiště pro přírodu. Prosím všechny, kteří si váží zeleně kolem sebe, aby se zapojili do hlasování a podpořili aleje, které je zaujaly," vyzývá koordinátorka ankety Denisa Hronová.

Mezi letošními kandidátkami na titul najdeme kromě staleté Lemberské lipové aleje, která historicky vedla od studánky sv. Zdislavy směrem k zámku Lemberk, také Lipovou alej na úpatí památné hory Říp, která symbolicky spojuje krajinu s jedním z nejvýznamnějších národních symbolů.

Nominována byla i Sakurová alej ve Vlašimi – mladé stromořadí, které se každé jaro mění v dechberoucí květinový tunel a láká turisty i fotografy z celé republiky. Tato alej dokazuje, že i nově vysazené stromy mohou přinášet nezapomenutelné zážitky.

Impozantní je i Dubová alej Knížecí cesta u Sudoměře – mohutné duby, které po staletí lemují cestu vedoucí k historickému šlechtickému sídlu a dodnes vytvářejí majestátní přírodní koridor krajinou.

Originální “příběh” má Alej starých odrůd jabloní Nemošice-Mnětice. Jak uvádí její nominanti, „štrůdl z jablek z této aleje chutná tak, jak má" – dokonalé spojení praktické funkce s estetickým zážitkem a ochranou tradičních odrůd ovocných stromů.

A dotek historie obohacuje také Platanovou zámeckou alej ve Strážnici, která byla vysazena již v hluboké minulosti a dodnes tvoří okázalou cestu k místnímu zámku.

“Každá obec už bere jako samozřejmost udržovat školu, radnici nebo kapličku v takovém stavu, aby byly ozdobou, nikoliv ostudou obce. Přeji si, aby to bylo samozřejmostí také u alejí a stromořadí, které vytvářejí silné pouto obyvatel s místem. Při každodenním rozhodování o krajině je potřeba alejím přiznávat jejich hodnotu a pečovat o ně. Prvním krokem může být zájem široké veřejnosti podpořit aleje v anketě Alej roku,” dodává Marcela Klemensová, odbornice na ochranu stromů v krajině a vedoucí kampaně Zachraňme stromy nevládní organizace Arnika.

Hlasování probíhá výhradně online na webových stránkách alejroku.cz. Každý může odevzdat jeden hlas pro alej, která ho nejvíce oslovila. Po výběru aleje stačí vyplnit krátký formulář a potvrdit svůj hlas kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu. Teprve po tomto potvrzení je hlas považován za platný.

Výsledky ankety budou vyhlášeny 5. února 2026. Veřejnost se může těšit na 14 krajských vítězek a jednu celkovou vítězku Alej roku 2025, která získá nejvíce hlasů napříč celou republikou. Ve vítězné aleji se následně uskuteční slavnostní předání cen a diplomů za přítomnosti patronů ankety.

Anketa Alej roku má za cíl posílit povědomí o významu alejí a stromořadí v české krajině. Aleje plní řadu nezastupitelných funkcí – poskytují stín a ochranu před větrem, zlepšují mikroklima, zadržují vodu v krajině, slouží jako biokoridory pro zvířata a představují významný kulturní a historický prvek našeho životního prostředí.

foto - Pavlovič Luboš
Luboš Pavlovič
Autor je tiskový mluvčí spolku Arnika.
