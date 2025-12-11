https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-ceskem-raji-kritizuji-kaceni-stromu-u-silnic-podle-silnicaru-bylo-nutne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Lidé v Českém ráji kritizují kácení stromů u silnic, podle silničářů bylo nutné

11.12.2025 18:07 | VŠEŇ (ČTK)
Diskuse: 2
Lidé v Českém ráji kritizují kácení stromů podél silnic v Libereckém kraji. Mezi Všení a Olešnicí na Semilsku tak padlo v minulých dnech stromořadí 23 topolů kanadských, už počátkem letošního roku nechali silničáři vykácet také 250 jasanů lemujících silnici mezi nedalekou obcí Žďár a rekreační osadou Příhrazy, informoval ČTK ekolog Jan Piňos z koalice spolků SOS Český ráj. Podle Krajské správy silnic Libereckého kraje bylo ale kácení nutné.
 
"Zdejší krásné a zbytečně pokácené mohutné topoly, které tvořily po desetiletí dominantu v krajině, leží nyní na poli a žalují na lidskou omezenost a přehnaný strach i na ignoraci či pohodlnost úřadů. Byly cenné mnoha hodnotami - biologickou, estetickou, při ochraně půdy, vody a místního klimatu. Topoly se přitom vůbec nemusely pokácet, kdyby Správa CHKO Český ráj lépe spolupracovala s vlastníky pozemků a obcemi a stromořadí dostalo alespoň minimální péči," uvedl Piňos.

Kritizoval i kácení stromořadí jasanů, které lemovalo místní slepou silnici od Žďáru k osadě Příhrazy, kde je po většinu roku minimální provoz. Kácení povolila obec Žďár, správa CHKO vydala obci doporučující odborné vyjádření. "Ačkoli zdravotní stav aleje byl za zenitem a část jasanů byla proschlá, stěží lze rozumně zdůvodnit tak masivní plošné kácení. Stromy bylo možné kácet výběrově," dodal Piňos.

Podle ředitele krajské správy silnic Jana Růžičky ale správa CHKO Český ráj nepatří k těm, kdo by schvaloval každé kácení. "Když ty stromy jde udržet, tak chtějí, abychom je udrželi. Jasanů ale kácíme stovky ročně, kácí se po celé zemi. Jasany jsou napadené houbou a stávají se vysoce nebezpečnými. Tam je zásadní problém v tom, že jim uhnijí kořeny a urve se celý kmen u země. Je to vysoce nebezpečné," řekl ČTK Růžička.

Podobné je to podle něj i v případě topolů, které nejsou dlouhověkými dřevinami. "Topoly po 60 letech začínají prosychat, padají z nich větve a jsou nebezpečné. My už v kraji podél silnic prakticky žádné nemáme. Třeba kolem silnice 262 na Českolipsku jsme místo nich sázeli pyramidální duby," dodal Růžička. I za stromy pokácené na Semilsku nechá podle něj správa silnic vysadit nové, jen to někdy nemusí být na stejném místě, většinou po dohodě s obcí a odborem životního prostředí.

Podle ekologického sdružení Arnika patří Liberecký kraj k regionům, kde se daří sázet podél komunikací víc stromů, než se jich kácí, výjimkou byl loňský rok, kdy bezmála 1200 pokácených stromů nahradilo jen 320 nových. Celkově se ale od roku 2003 do konce loňského roku v kraji vykácelo 11.391 stromů, které nahradilo 17.333 nových, což je o polovinu víc. Do ošetření a obnovy alejí kolem silnic druhých a třetích tříd dává Liberecký kraj každoročně miliony korun.

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
ss

smějící se bestie

11.12.2025 18:44
Tak zajisté budou vysazeny nové stromy, ti kritizující, se mohou k tomu připojit, že !
Jan Šimůnek

11.12.2025 22:01
A jsme u toho, že v CHKO a NP tohle jde, jinde ne.
