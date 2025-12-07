https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-bustehradu-pribylo-nekolik-aleji-mesto-dalo-vysadit-pres-230-stromu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
U Buštěhradu přibylo několik alejí, město dalo vysadit přes 230 stromů

7.12.2025 01:07 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Dean Morley / Flickr
Několik alejí přibylo u Buštěhradu na Kladensku. Město dalo vysadit přes 230 stromů a také více než 3600 keřů. Přispějí k větší rozmanitosti krajiny i ke zlepšení životního prostředí. Šlo o další etapu rozsáhlého sázení zeleně v okolí města. Vznikly například Alej pod Haldou, Alej pod Ořešínem a Alej pod statkem. Do budoucna vedení Buštěhradu uvažuje ještě o dalších lokalitách, ale bude záležet na rozhodnutí zastupitelů i dotačních možnostech, řekla ČTK starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková (SNK "SPOLEČNĚ").
 
"Aleje mají mnoho funkcí, které budou v následujících letech plnit – od zpřístupnění krajiny přes zvýšení biodiverzity a ekologické stability, zlepšení mikroklimatu, působení proti vodní a větrné erozi až k prostému zkrášlení ploché zemědělské a kulturní krajiny," uvedla starostka.

Mezi vysazenými stromy jsou alejové druhy jako třeba javory, lípy, topoly, vrby a jeřáby a také ovocné druhy jako jabloně, třešně, švestky, hruškojeřáby a oskeruše. Na plochách s keři jsou lísky, svídy, hlohy, dřišťály, zimolezy, ptačí zoby, trnky a další.

Na bývalých polích vznikly travnaté polní cesty a součástí byly i terénní úpravy, například na ploše pod statkem, kde vznikla místa vhodná jako úkryt pro hmyz a drobné živočichy.

Celkové náklady dosáhly přibližně čtyř milionů korun, z toho většinu pokryla evropská dotace.

