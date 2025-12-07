U Buštěhradu přibylo několik alejí, město dalo vysadit přes 230 stromů
Mezi vysazenými stromy jsou alejové druhy jako třeba javory, lípy, topoly, vrby a jeřáby a také ovocné druhy jako jabloně, třešně, švestky, hruškojeřáby a oskeruše. Na plochách s keři jsou lísky, svídy, hlohy, dřišťály, zimolezy, ptačí zoby, trnky a další.
Na bývalých polích vznikly travnaté polní cesty a součástí byly i terénní úpravy, například na ploše pod statkem, kde vznikla místa vhodná jako úkryt pro hmyz a drobné živočichy.
Celkové náklady dosáhly přibližně čtyř milionů korun, z toho většinu pokryla evropská dotace.
