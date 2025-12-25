Kroměřížská radnice vybuduje u Bílan biocentrum se sadem a vodní plochou
25.12.2025 17:53 | KROMĚŘÍŽ (ČTK)
Biocentrum bude mít rozlohu 4,2 hektaru. V jeho jižní části bude sad s jabloněmi, hrušněmi a slivoněmi, včetně ovocných dřevin původních lokálních odrůd. Lidé se budou moci biocentrem procházet po nezpevněných pěšinách. Falešné slepé rameno vodního toku propojí místa s vyšší vlhkostí, která by měla nárazově zadržovat vodu.Náklady na zřízení biocentra a jeho údržbu v dalších letech budou necelých pět milionů korun. Město zaplatí 191 000 korun, zbylých 4,73 milionu korun získá díky dotaci od Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).
Lokální biocentrum umožňuje existenci a ochranu přirozeného nebo přírodě blízkého ekosystému, tedy přirozených, původních živočišných a rostlinných společenstev, která by mohla být zničena lidskou činností.
