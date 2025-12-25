https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kromerizska-radnice-vybuduje-u-bilan-biocentrum-se-sadem-a-vodni-plochou
Kroměřížská radnice vybuduje u Bílan biocentrum se sadem a vodní plochou

25.12.2025 17:53 | KROMĚŘÍŽ (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Kroměřížská radnice vybuduje příští rok v místní části Bílany biocentrum se sadem, trávou a vodní plochou. Biocentrum v oblasti Přední pastviska poslouží k rekreaci a zároveň by mělo být přínosem pro životní prostředí. Krajina bude díky biocentru schopna lépe reagovat na sucho i přívalové deště, řekl kroměřížský starosta Tomáš Opatrný (ANO).
 
"Na místě zemědělské půdy vznikne nová oblast, kde bude zasazeno zhruba 800 stromů, celá řada keřů. Stromy budou i ovocné, vzniknou tam nové remízky, slepé koryto vodního toku," řekl starosta.

Biocentrum bude mít rozlohu 4,2 hektaru. V jeho jižní části bude sad s jabloněmi, hrušněmi a slivoněmi, včetně ovocných dřevin původních lokálních odrůd. Lidé se budou moci biocentrem procházet po nezpevněných pěšinách. Falešné slepé rameno vodního toku propojí místa s vyšší vlhkostí, která by měla nárazově zadržovat vodu.

Náklady na zřízení biocentra a jeho údržbu v dalších letech budou necelých pět milionů korun. Město zaplatí 191 000 korun, zbylých 4,73 milionu korun získá díky dotaci od Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Lokální biocentrum umožňuje existenci a ochranu přirozeného nebo přírodě blízkého ekosystému, tedy přirozených, původních živočišných a rostlinných společenstev, která by mohla být zničena lidskou činností.

