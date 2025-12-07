https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/univerzita-palackeho-ma-prvni-pamatny-strom-roste-v-botanicke-zahrade
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Univerzita Palackého má první památný strom, roste v botanické zahradě

7.12.2025 01:42 | OLOMOUC (ČTK)
Foto | Nejmlez / Wikimedia Commons
Univerzita Palackého (UP) v Olomouci má svůj první státem chráněný strom rostoucí na jejích pozemcích. Stal se jím více než stoletý dub letní v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UP. Jde o nejstarší strom v areálu zahrady. Na seznam se dostal zhruba po ročním procesu, je na něm informační cedule nesoucí malý státní znak. Strom, který je zřejmě starší než samotná zahrada založená v roce 1901, nese jméno významného moravského přírodovědce Heinricha Lause, sdělil ČTK mluvčí UP Egon Havrlant.
 
"Tento dub je přirozeným středobodem zahrady s odhadovaným věkem 130 let, má pravidelně nasazenou, bohatě větvenou korunu a věřím, že nadchne nejenom přírodovědce, ale také historiky nebo kolegy z fakulty tělesné kultury, protože na svůj věk je to atlet v nejlepší kondici," uvedl vedoucí botanické zahrady Václav Dvořák.

Město Olomouc má podle něj vzhledem ke své velikosti překvapivě málo památných stromů. "Podepsala se na tom i prusko-rakouská válka z roku 1866, kdy hrozilo obléhání města, a z velení olomoucké pevnosti přišlo nařízení, že stromy před hradbami musí být odstraněny nebo přinejmenším seříznuty. Dramatické okolnosti přečkal třeba dnes také chráněný Rudolfův dub ve Smetanových sadech a kolem roku 1890 se začala psát historie našeho Lausova dubu," doplnil Dvořák.

Heinrich Laus (1872-1941), po němž památný strom ve správě UP nese jméno, byl zároveň pedagogem, politikem, ale i spoluzakladatelem a správcem botanické zahrady. "Volba symbolického pojmenování památného stromu byla snadná. Pro zahradu je důležité si připomínat její historii spojenou s moravskými Němci, stejně jako s Čechy. Ostatně ve 20. letech minulého století byl Spolek botanické zahrady jediným oficiálně dvojjazyčným spolkem v celé Olomouci," dodal Dvořák.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP je na okraji Smetanových sadů v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Na současném místě se nachází od roku 1901, součástí UP je od roku 1958. V roce 1959 se zahrada stala součástí katedry botaniky přírodovědecké fakulty, řadu let však byla veřejnosti uzavřena a sloužila pouze vědecko-pedagogickým potřebám katedry. Loni byl v jejích prostorách otevřen víceúčelový pavilon za 31 milionů korun. Jeho součástí je zimní zahrada určená k pěstování subtropických rostlin a tropických rostlin či přednáškový sál nesoucí jméno Josefa Otruby, významného moravského botanika první poloviny 20. století.

