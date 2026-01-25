Hošťálkovickou hájenku chce Ostrava přebudovat na Lesní školu
"S ohledem na značnou vytíženost naší Lesní školy zejména školami městského obvodu Ostrava-Jih připravujeme rozšíření environmentální výuky žáků základních škol i pro další městské obvody a přilehlé obce," uvedl Boháč. Město už má k dispozici návrh podoby přestavby hájenky a aktuálně se zpracovává projektová dokumentace.
"Záměrem je komplexně rekonstruovat stávající areál hájenky, která poté nabídne expozici lesnictví, zázemí pro regionální environmentální centrum s bezbariérovým přístupem. Součástí by měla být venkovní učebna, relaxační pobytová zóna i prostor k úschově vzdělávacích pomůcek. Plánujeme i úpravu zahrady navazující na lesní komplex a vybudování zázemí pro setkávání i při dešti," řekl Boháč.
Zájem o environmentální vzdělávání podle něj roste, zvýšil se hlavně po covidu. Hošťálkovická hájenka je v majetku města a v minulosti sloužila k ubytování. "Nicméně k tomuto objekt využívat dlouhodobě nechceme a už ani takto využíván není. Má poměrně rozsáhlou zahradu, takže ho chceme proměnit na novou Lesní školu. Ta stávající se nachází v sídle naší městské společnosti a přeci jen už je i trochu za zenitem, i když je tam plno krásných věcí. Rekonstrukce hájenky nám umožní moderní pojetí i bezbariérový přístup," podotkl Boháč.
Hájenka by po přebudování mohla umožnit například i večerní akce spojené s přespáním. "Je to více v přírodě, protože Hošťálkovice jsou okrajovou částí města. Je to blízko k poměrně rozsáhlým lesům směrem k hošťálkovickému vysílači," řekl náměstek.
Boháč předpokládá, že letos by se mohlo podařit dokončit projektovou dokumentaci a následovat bude žádost o stavební povolení. Stavba by tak v ideálním případě mohla začít v příštím roce. I po renovaci hájenky by ale zůstala zachována současná Lesní škola, která pro letošek připravuje i nové programy. Spolupracovat by chtěla například i s uměleckými školami tak, aby vznikla nová výstava o stromech, inspirovaná evropskými národními parky.
Kromě výukových programů, určených dětem, nabízí ostravská Lesní škola programy pro seniory či další návštěvníky, kterým prostřednictvím různorodých akcí umožňuje poznat lesní hospodářství. Vztah k přírodě pomáhají v krajském městě posilovat i další společnosti, například městská odpadová společnost OZO Ostrava. Její vzdělávací programy od roku 2003 navštívilo přes 136 000 lidí.
