https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hostalkovickou-hajenku-chce-ostrava-prebudovat-na-lesni-skolu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hošťálkovickou hájenku chce Ostrava přebudovat na Lesní školu

25.1.2026 01:37 | OSTRAVA (ČTK)
Vizualizace projektu.
Vizualizace projektu.
Foto | KAMIL MRVA ARCHITECTS / Magistrát města Ostravy
Ostrava připravuje vybudování nové Lesní školy, která by rozšířila možnosti environmentální výuky ve městě. Přebudovat chce za tímto účelem hájenku v Hošťálkovicích. Stavba by mohla začít v příštím roce. Náklady na její vybudování město odhaduje zhruba na 40 milionů korun. ČTK to řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
 
Lesní školu už téměř čtvrt století provozuje městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň v nejlidnatější části města Ostravě-Jihu. Její zakladatelé se inspirovali v Rakousku a vznikla tehdy jako první takto specializovaný subjekt v zemi. Do Lesní školy v Bělském lese loni zamířilo přes 7500 návštěvníků.

"S ohledem na značnou vytíženost naší Lesní školy zejména školami městského obvodu Ostrava-Jih připravujeme rozšíření environmentální výuky žáků základních škol i pro další městské obvody a přilehlé obce," uvedl Boháč. Město už má k dispozici návrh podoby přestavby hájenky a aktuálně se zpracovává projektová dokumentace.

"Záměrem je komplexně rekonstruovat stávající areál hájenky, která poté nabídne expozici lesnictví, zázemí pro regionální environmentální centrum s bezbariérovým přístupem. Součástí by měla být venkovní učebna, relaxační pobytová zóna i prostor k úschově vzdělávacích pomůcek. Plánujeme i úpravu zahrady navazující na lesní komplex a vybudování zázemí pro setkávání i při dešti," řekl Boháč.

Zájem o environmentální vzdělávání podle něj roste, zvýšil se hlavně po covidu. Hošťálkovická hájenka je v majetku města a v minulosti sloužila k ubytování. "Nicméně k tomuto objekt využívat dlouhodobě nechceme a už ani takto využíván není. Má poměrně rozsáhlou zahradu, takže ho chceme proměnit na novou Lesní školu. Ta stávající se nachází v sídle naší městské společnosti a přeci jen už je i trochu za zenitem, i když je tam plno krásných věcí. Rekonstrukce hájenky nám umožní moderní pojetí i bezbariérový přístup," podotkl Boháč.

Hájenka by po přebudování mohla umožnit například i večerní akce spojené s přespáním. "Je to více v přírodě, protože Hošťálkovice jsou okrajovou částí města. Je to blízko k poměrně rozsáhlým lesům směrem k hošťálkovickému vysílači," řekl náměstek.

Boháč předpokládá, že letos by se mohlo podařit dokončit projektovou dokumentaci a následovat bude žádost o stavební povolení. Stavba by tak v ideálním případě mohla začít v příštím roce. I po renovaci hájenky by ale zůstala zachována současná Lesní škola, která pro letošek připravuje i nové programy. Spolupracovat by chtěla například i s uměleckými školami tak, aby vznikla nová výstava o stromech, inspirovaná evropskými národními parky.

Kromě výukových programů, určených dětem, nabízí ostravská Lesní škola programy pro seniory či další návštěvníky, kterým prostřednictvím různorodých akcí umožňuje poznat lesní hospodářství. Vztah k přírodě pomáhají v krajském městě posilovat i další společnosti, například městská odpadová společnost OZO Ostrava. Její vzdělávací programy od roku 2003 navštívilo přes 136 000 lidí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Malí školáci s knihami venku Foto: Depositphotos Středočeský kraj příští rok rozdělí mezi ekologické projekty 8,5 milionu korun Děti s míčkem v podobě planety Země Foto: Depositphotos Kladenské ekocentrum čeká postupný rozvoj, nová budova začne sloužit na jaře Děti Foto: Depositphotos Ostrov chystá modernizaci Ekocentra, přibude moderní učebna

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist