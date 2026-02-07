Ostrovské Ekocentrum projde letos rekonstrukcí, dokončena má být na podzim
Chovný pavilon v Ekocentru dělníci přestaví na učebnu environmentální výchovy. Součástí bude vybourání vnitřních příček, podlah a podhledů, odstranění venkovních voliér a klecí a vytvoření nových oken. Stavbaři demontují stávající dožilou fasádu a střechu skleníku. Oba prostory budou opláštěny společně, čímž vytvoří jeden celek. Opravené Ekocentrum bude mít tepelné čerpadlo a počítá se i s instalací fotovoltaiky.
Ekocentrum Ostrov vzniklo v roce 2007 jako součást projektu rekonstrukce klášterního areálu a Zámecké zahrady. Náklady přesáhly 145 milionů korun, z toho zhruba 106 milionů korun získalo město z fondů Evropské unie. Ekocentrum slouží zejména jako zázemí pro přírodovědné kroužky Městského domu dětí mládeže. Kvůli desítkám druhů chovaných zvířat je ale oblíbeným cílem i běžných návštěvníků.
Za téměř 20 let existence se už začaly projevovat některé nedostatky. Například v zadní části objektu hlodavci prokousali dřevostavbu, aby se dostali k uskladněnému krmivu pro zvířata, uvedl starosta. Přestavba části objektu tak vyřeší narušené části stavby, ale dá ekocentru i nové možnosti.
reklama