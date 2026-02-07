https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostrovske-ekocentrum-projde-letos-rekonstrukci-dokoncena-ma-byt-na-podzim
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ostrovské Ekocentrum projde letos rekonstrukcí, dokončena má být na podzim

7.2.2026 13:23 | OSTROV (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Město Ostrov na Karlovarsku chystá rekonstrukci Ekocentra, které je součástí Městského domu dětí a mládeže. Jedna z největších investičních akcí města by měla trvat zhruba devět měsíců. Předpokládaná cena stavební zakázky je 14,6 milionu korun bez DPH. Město má na projekt slíbenou dotaci z programu Spravedlivá transformace, řekl ČTK starosta Ostrova Pavel Čekan (za Místní).
 
"Celkové náklady budou asi 20 milionů korun, ta stavební část bude za asi 17 milionů, zbytek jsou interiéry, které se budou soutěžit zvlášť. Práce sice budou probíhat během hlavní sezony, ale týkají se spíše zadní části Ekocentra a provoz by to nemělo významně ovlivnit," uvedl Čekan.

Chovný pavilon v Ekocentru dělníci přestaví na učebnu environmentální výchovy. Součástí bude vybourání vnitřních příček, podlah a podhledů, odstranění venkovních voliér a klecí a vytvoření nových oken. Stavbaři demontují stávající dožilou fasádu a střechu skleníku. Oba prostory budou opláštěny společně, čímž vytvoří jeden celek. Opravené Ekocentrum bude mít tepelné čerpadlo a počítá se i s instalací fotovoltaiky.

Ekocentrum Ostrov vzniklo v roce 2007 jako součást projektu rekonstrukce klášterního areálu a Zámecké zahrady. Náklady přesáhly 145 milionů korun, z toho zhruba 106 milionů korun získalo město z fondů Evropské unie. Ekocentrum slouží zejména jako zázemí pro přírodovědné kroužky Městského domu dětí mládeže. Kvůli desítkám druhů chovaných zvířat je ale oblíbeným cílem i běžných návštěvníků.

Za téměř 20 let existence se už začaly projevovat některé nedostatky. Například v zadní části objektu hlodavci prokousali dřevostavbu, aby se dostali k uskladněnému krmivu pro zvířata, uvedl starosta. Přestavba části objektu tak vyřeší narušené části stavby, ale dá ekocentru i nové možnosti.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
