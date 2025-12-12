Středočeský kraj příští rok rozdělí mezi ekologické projekty 8,5 milionu korun
12.12.2025 15:12 | PRAHA (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Peníze mohou organizacím posloužit vedle vzdělávacích akcí i na vybudování nebo rekonstrukce zázemí. "Nejdůležitější je, aby se v prostorech odehrávala praktická a smysluplná činnost, aktivity, které lidem ukážou, jak přírodu chránit v běžném životě," doplnila Romba.
Pravidla programu na příští rok kraj na webu zveřejní 22. prosince, žádosti bude možné podávat od 2. do 16. března. Letos získalo podporu 28 projektů, například revitalizace Vodního parku Čabárna v Kladně, 30. ročník Ekologické olympiády nebo model vegetační čističky odpadních vod v Ekocentru Vrátkov na Kolínsku.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk