Středočeský kraj příští rok rozdělí mezi ekologické projekty 8,5 milionu korun

12.12.2025 15:12 | PRAHA (ČTK)
Středočeský kraj má na příští rok na projekty environmentálního vzdělávání připraveno 8,5 milionu korun, o půl milionu víc než letos. O podporu například na semináře nebo nové naučné stezky mohou žádat obce, spolky i příspěvkové organizace v březnu. Vypsání programu schválili krajští radní, informovala ČTK Zuzana Žídková z krajského úřadu.
 
"Cílem je především inspirovat děti i dospělé a ukazovat, jak může ochrana přírody fungovat v praxi a jak se do ní může každý jednoduše zapojit. Když nabídneme praktické příklady, zážitky a konkrétní možnosti, vytváříme skutečnou cestu k udržitelnější budoucnosti," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba (STAN).

Peníze mohou organizacím posloužit vedle vzdělávacích akcí i na vybudování nebo rekonstrukce zázemí. "Nejdůležitější je, aby se v prostorech odehrávala praktická a smysluplná činnost, aktivity, které lidem ukážou, jak přírodu chránit v běžném životě," doplnila Romba.

Pravidla programu na příští rok kraj na webu zveřejní 22. prosince, žádosti bude možné podávat od 2. do 16. března. Letos získalo podporu 28 projektů, například revitalizace Vodního parku Čabárna v Kladně, 30. ročník Ekologické olympiády nebo model vegetační čističky odpadních vod v Ekocentru Vrátkov na Kolínsku.

