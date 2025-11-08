https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostrov-chysta-modernizaci-ekocentra-za-21-milionu-kc-pribude-moderni-ucebna
Ostrov chystá modernizaci Ekocentra, přibude moderní učebna

8.11.2025 14:21 | OSTROV (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Ostrov na Karlovarsku chystá modernizaci Ekocentra za skoro 21 milionů korun, informovala mluvčí ostrovské radnice Lucie Kubešová. Ekocentrum, kde se návštěvníci potkávají s více než 50 druhy živočichů, je od roku 2007 součástí volnočasových aktivit Městského domu dětí a mládeže (MDDM).
 
"MDDM uspěl s žádostí o finanční podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Z dotace bude pokryto až 85 procent nákladů, zbytek půjde z vlastních zdrojů," uvedla mluvčí. Rekonstrukce, při níž bude vybudována nová odborná učebna v místech současného chovného pavilonu a bude nainstalováno tepelné čerpadlo a fotovoltaika, musí být dokončena v závěru roku 2027. Podle Kubešové nahradí nové prostory ty už nevyhovující a umožní tak rozšíření výuky přírodních věd a enviromentální výchovy pro školy i veřejnost.

Ekocentrum čeká i oprava střechy skleníku a zastřešení spojovacího krčku mezi novou učebnou, skleníkem a pavilony. Aktuálně je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a pracuje se na přípravě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, dodala mluvčí.

Ekocentrum v Ostrově vzniklo v prostoru bývalých kasáren při revitalizaci klášterního areálu za 70 milionů korun. Kromě konání zájmových kroužků a výukových programů pro školská zařízení je minizoo zdarma přístupná veřejnosti, a to vždy v odpoledních hodinách. K výuce ekocentrum využívají místní školy i školky, láká ale i dospělé. Přijíždějí sem i návštěvníci ze zahraničí, zejména z nedalekých měst na německé straně hranice.

