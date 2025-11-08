Ostrov chystá modernizaci Ekocentra, přibude moderní učebna
8.11.2025 14:21 | OSTROV (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ekocentrum čeká i oprava střechy skleníku a zastřešení spojovacího krčku mezi novou učebnou, skleníkem a pavilony. Aktuálně je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a pracuje se na přípravě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, dodala mluvčí.
Ekocentrum v Ostrově vzniklo v prostoru bývalých kasáren při revitalizaci klášterního areálu za 70 milionů korun. Kromě konání zájmových kroužků a výukových programů pro školská zařízení je minizoo zdarma přístupná veřejnosti, a to vždy v odpoledních hodinách. K výuce ekocentrum využívají místní školy i školky, láká ale i dospělé. Přijíždějí sem i návštěvníci ze zahraničí, zejména z nedalekých měst na německé straně hranice.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk