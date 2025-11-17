Kladenské ekocentrum čeká postupný rozvoj, nová budova začne sloužit na jaře
V nedávno převzaté části areálu, kterou Kladno loni koupilo od soukromého vlastníka za 25 milionů korun, skončil úklid a ořez stromů. Připravené je i molo a přibyly lavičky. Naopak odstraněné jsou načerno postavené stavby včetně stánku s občerstvením. S úklidem pomáhali vězni z vinařické věznice. Příští rok by zde mohl podle Kučery fungovat například mobilní občerstvení a kontejnerové toalety. I v dalších letech bude pokračovat údržba zeleně a snaha o rozvoj a doplnění původních druhů. Vzniknout má i naučná stezka a dětské hřiště. Kromě odbahnění rybníků bude třeba opravit i vodohospodářské objekty, což umožní správné fungování celé vodní soustavy.
Do budoucna by poblíž rybníků mohl podle Kučery stát takzvaný dům přírody, kde by byly například expozice zaměřená na vodu a s ní spojené živočichy, zázemí pro správce a prostor pro další vzdělávací aktivity. Jedná se ale o záměr, který by mohl být hotový za zhruba pět až deset let. Záležet bude i na vypsání vhodných dotací. V plánech nechybí ani nové parkoviště, protože kapacita současného není dostačující.
Celkově areál zabírá přibližně pět hektarů. Funguje u něj i záchranná stanice pro zraněné a opuštěné živočichy.
