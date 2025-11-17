https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kladenske-ekocentrum-ceka-postupny-rozvoj-nova-budova-zacne-slouzit-na-jare
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kladenské ekocentrum čeká postupný rozvoj, nová budova začne sloužit na jaře

17.11.2025 02:10 | KLADNO (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Naučné středisko ekologické výchovy (NSEV) Kladno čeká v příštích letech postupný rozvoj. V současnosti pokračuje stavba budovy s učebnou, která začne školám i dalším návštěvníkům sloužit na jaře. Pokračovat bude i obnova přírodních ploch se soustavou rybníků, kterou středisko převzalo letos. Nyní jsou hotové první úpravy zeleně a úklid. V příštích letech bude potřeba rybníky odbahnit a postupně u nich přibude zázemí. V současnosti se připravuje projekt, řekl ČTK ředitel NSEV Patrik Kučera. Náklady až v desítkách milionů korun mají pokrýt dotace.
 
Středisko, které je v místě zvaném Čabárna, každoročně pořádá vzdělávací programy pro více než 10 000 žáků. Konají se tam i tábory a akce pro veřejnost. "Nová budova bude mít učebnu, záchody pro veřejnost, pro vozíčkáře, dvě kanceláře, samozřejmě technickou místnost a bude mít skladovací prostory, které nám chybějí i na hlavní budově," uvedl ředitel. Podle něj stavba umožní pořádání více seminářů. Stavba bude samostatná ve výrobě energie, jejíž přebytky by měly posloužit v areálu.

V nedávno převzaté části areálu, kterou Kladno loni koupilo od soukromého vlastníka za 25 milionů korun, skončil úklid a ořez stromů. Připravené je i molo a přibyly lavičky. Naopak odstraněné jsou načerno postavené stavby včetně stánku s občerstvením. S úklidem pomáhali vězni z vinařické věznice. Příští rok by zde mohl podle Kučery fungovat například mobilní občerstvení a kontejnerové toalety. I v dalších letech bude pokračovat údržba zeleně a snaha o rozvoj a doplnění původních druhů. Vzniknout má i naučná stezka a dětské hřiště. Kromě odbahnění rybníků bude třeba opravit i vodohospodářské objekty, což umožní správné fungování celé vodní soustavy.

Do budoucna by poblíž rybníků mohl podle Kučery stát takzvaný dům přírody, kde by byly například expozice zaměřená na vodu a s ní spojené živočichy, zázemí pro správce a prostor pro další vzdělávací aktivity. Jedná se ale o záměr, který by mohl být hotový za zhruba pět až deset let. Záležet bude i na vypsání vhodných dotací. V plánech nechybí ani nové parkoviště, protože kapacita současného není dostačující.

Celkově areál zabírá přibližně pět hektarů. Funguje u něj i záchranná stanice pro zraněné a opuštěné živočichy.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Děti Foto: Depositphotos Ostrov chystá modernizaci Ekocentra, přibude moderní učebna Děti s míčkem v podobě planety Země Foto: Depositphotos Průzkum: Děti nejčastěji získávají informace o ekologii ve škole Malí školáci s knihami venku Foto: Depositphotos Trendem je učení venku, řada škol ve Zlínském kraji k němu využívá zahrady

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist