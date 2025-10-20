Průzkum: Děti nejčastěji získávají informace o ekologii ve škole
Více než 95 procent rodičů se shoduje na tom, že by rodina měla jít dětem příkladem v udržitelném chování. Z průzkumu vyplývá, že téma udržitelnosti doma otevírá necelá pětina českých rodin jednou týdně, další pětina se tématu věnuje párkrát za měsíc.
Rodiče v otázce environmentální výchovy často spoléhají na školu, kterou většina vnímá jako hlavní zdroj informací. Tři čtvrtiny rodičů se shodují, že environmentální výchova by měla být součástí povinné školní výuky. Se seznamováním dětí s tímto tématem i v mateřské školce souhlasí šest z deseti rodičů.
Tři čtvrtiny rodičů míní, že by environmentální výchova měla být především praktická. Nicméně polovina rodičů označuje současnou výchovu o ekologii a udržitelnosti ve školách spíše za teoretickou. Mimo praktické projekty by si podle rodičů měly děti osvojovat také každodenní udržitelné návyky, vyplývá z průzkumu. Mezi takové patří například správné třídění odpadu nebo úspora energií, posilování pozitivního vztahu k přírodě a okolí či získávání znalostí, které se týkají ekologie a klimatu.
Průzkum společnosti epet o postoji rodičů k ochraně životního prostředí a environmentální výuce ve školách se uskutečnil ve dnech 19. září až 23. září 2025 na reprezentativním vzorku 1050 rodičů dětí ve věku sedmi až 18 let. Respondenti ve věku 18 až 65 let pocházeli ze všech krajů České republiky.
