Hrabošů na českých polích v dubnu o více než třetinu ubylo
Dvě třetiny dubnových pozorování udělali inspektoři v trvalých travních porostech, sadech a v krmných plodinách, kde se průměrné hodnoty pohybovaly okolo 344 východů z nor. Průměrný počet v jednoletých plodinách činil 62. Jarní práh škodlivosti platí do 31. května, od 1. června se u všech plodin mění z 50 na 200 východů z nor.
V dubnu se objevovaly lokální výskyty přesahující 3000 východů z nor například ve vojtěšce na Bruntálsku, Přerovsku, Kutnohorsku nebo v okrese Praha-západ. Početné populace se objevily také v řepce či máku například na Prostějovsku a Kladensku. Hodnoty přesahovaly v průměru 1000 východů na hektar.
"Z analýzy hlášení o aplikacích rodenticidů od 1. března vyplývá, že největší počet hlášení se soustředí do Jihomoravského kraje, s výrazným odstupem následuje Středočeský kraj. Od 1. dubna je v platnosti nařízení o výjimečném povolení pro omezené a kontrolované použití vyšší dávky rodenticidů do nor," uvedla Hrabčáková. Využili to zemědělci v okresech Vyškov, Mladá Boleslav, Znojmo a Břeclav. V současnosti se ochrana porostů rodenticidy z důvodů nízké atraktivity návnady pro hlodavce nedoporučuje.
V minulých týdnech ministerstvo zemědělství a zemědělci mluvili o tom, že by bylo možné rozmetat jedy na pole plošně za dodržení určitých podmínek, zatím ale tento postup povolení nezískal. Proti tomuto kroku vystupují ornitologové, ochránci přírody, někteří vědci i někteří zemědělci.
