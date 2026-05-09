Hrabošů na českých polích v dubnu o více než třetinu ubylo

9.5.2026 12:54 (ČTK)
Foto | James West / Flickr
Počet hrabošů na českých polích v dubnu proti březnu výrazně klesl. Pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) při pozorováních zjistili, že dubnový průměr počtu používaných východů z nor na hektar se snížil z 382 na 246. Je to zhruba stejně jako v předchozích třech letech, vyplývá z tiskové zprávy ÚKZUZ.
 
Jelikož ovšem jarní práh škodlivosti činí 50 východů z nor, je tento jarní stav dlouhodobě neuspokojivý. Riziko ohrožení porostů ve všech plodinách stále trvá. "Silné výskyty byly lokálně zjištěny téměř ve všech krajích," uvedla mluvčí ÚKZUZ Petra Hrabčáková.

Dvě třetiny dubnových pozorování udělali inspektoři v trvalých travních porostech, sadech a v krmných plodinách, kde se průměrné hodnoty pohybovaly okolo 344 východů z nor. Průměrný počet v jednoletých plodinách činil 62. Jarní práh škodlivosti platí do 31. května, od 1. června se u všech plodin mění z 50 na 200 východů z nor.

V dubnu se objevovaly lokální výskyty přesahující 3000 východů z nor například ve vojtěšce na Bruntálsku, Přerovsku, Kutnohorsku nebo v okrese Praha-západ. Početné populace se objevily také v řepce či máku například na Prostějovsku a Kladensku. Hodnoty přesahovaly v průměru 1000 východů na hektar.

"Z analýzy hlášení o aplikacích rodenticidů od 1. března vyplývá, že největší počet hlášení se soustředí do Jihomoravského kraje, s výrazným odstupem následuje Středočeský kraj. Od 1. dubna je v platnosti nařízení o výjimečném povolení pro omezené a kontrolované použití vyšší dávky rodenticidů do nor," uvedla Hrabčáková. Využili to zemědělci v okresech Vyškov, Mladá Boleslav, Znojmo a Břeclav. V současnosti se ochrana porostů rodenticidy z důvodů nízké atraktivity návnady pro hlodavce nedoporučuje.

V minulých týdnech ministerstvo zemědělství a zemědělci mluvili o tom, že by bylo možné rozmetat jedy na pole plošně za dodržení určitých podmínek, zatím ale tento postup povolení nezískal. Proti tomuto kroku vystupují ornitologové, ochránci přírody, někteří vědci i někteří zemědělci.

