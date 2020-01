Hrabošů oproti prosinci mírně ubylo, hrozí ale masivní invaze

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andy Belshaw / Flickr Podle aktuálních zjištění inspektorů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) na většině zemědělských ploch v Česku ubylo hrabošů asi o 17 procent ve srovnání s loňským prosincem. / Ilustrační foto

Podle aktuálních zjištění inspektorů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) na většině zemědělských ploch v Česku ubylo hrabošů asi o 17 procent ve srovnání s loňským prosincem. Úřad o tom informoval na svých internetových stránkách

Přesto počty hrabošů přesahují v průměru 1000 aktivních východů z nor na hektaru. "Stav populace je stále srovnatelný se situací na přelomu srpna a září, tedy s letní populací. Stále platí, že pokud se nezmění ráz počasí, můžeme očekávat v únoru a březnu masivní invazi mladých hrabošů, kteří se narodili v průběhu ledna," uvedl ústav ve zprávě s tím, že hraboši se mohou za mírných zim množit.

Současné množství hrabošů v průměru přesahuje pětinásobek prahu škodlivosti. Ve většině krajů v lednu počet hrabošů klesl, výjimkou jsou kraje Vysočina, Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký, kde jich mírně přibylo.

"Stále však platí, že v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém se stavy hrabošů pohybují v průměru na šesti- až osminásobku prahu škodlivosti," uvedl ÚKZÚZ. Varuje, že mírný pokles populace neznamená snížení rizika pro ozimé plodiny, kde hraboši působí škody až 50 procent.

Zmírnit škody nemohou ani dravci, pro které někteří zemědělci umisťují v polích s vojtěškou nebo jetelem berličky. Ve fázi růstu populace ale dravci enormní množství hrabošů omezit nemohou.

Ústav před týdnem oznámil, že bude vypisovat opatření, kterými povolí umisťovat jed na hlodavce přímo na povrch půdy. Tento postup bude možný, až se zveřejní podrobnosti povolení, mělo by to být nejpozději do konce února. Aplikace jedu bude možná jen na pozemcích, kde jsou hraboši přemnožení natolik, že jejich populace překročila pětinásobek prahu škodlivosti.

ÚKZÚZ loni v létě povolil plošnou aplikaci jedu proti hlodavcům na velké části území republiky právě na povrch půdy. Ministerstvo zemědělství ale po vlně kritiky ze strany ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo. V současné době mohou zemědělci dávat jed jen do nor, nanejvýš v množství dva kilogramy na hektar.

