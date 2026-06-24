Hradec Králové si nechá udělat inventarizaci zeleně, projekt potrvá deset let
24.6.2026 15:56 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
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Atregia již v minulosti inventarizaci zeleně pro město dělala. Nynější systém nebude jednorázovým popisem stavu. "Půjde o průběžný desetiletý proces. Měl by přinést kvalitnější péči o dřeviny, která nebude založena jen na kácení a sázení," uvedl. Řízení péče o zeleň také podle Záruby přejde z městských Technických služeb pod magistrátní odbor ekologie, přičemž Technické služby budou dělat již jen vlastní práce.
Město je v současnosti účastníkem soudního sporu o odškodné za zranění způsobené pádem větve z dubu stojícího na městském pozemku. Zraněný muž požaduje náhradu majetkové i nemajetkové újmy bezmála tři miliony korun. Po nedávném verdiktu Ústavního soudu se případem bude znovu zabývat Nejvyšší soud.
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