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Hradec Králové si nechá udělat inventarizaci zeleně, projekt potrvá deset let

24.6.2026 15:56 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Hradec Králové si nechá u specializované firmy Atregia udělat inventarizaci zeleně, která by měla zlepšit péči o stromy ve městě. Projekt za 12,4 milionu korun bez daně z přidané hodnoty potrvá deset let a firma bude navrhovat i průběžnou péči o zeleň a pěstební opatření, řekl náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba (nez.).
 
"Hradec Králové má ve vlastnictví přes 50 000 vzrostlých dřevin, o které je třeba stále pečovat. Město je zodpovědné i za bezpečnost s tím související. Chceme, aby Hradec Králové byl dál zeleným městem," uvedl Záruba. Cena nabídnutá brněnskou firmou Atregia je podle něj poloviční oproti 25 milionům korun předpokládaným před soutěží.

Atregia již v minulosti inventarizaci zeleně pro město dělala. Nynější systém nebude jednorázovým popisem stavu. "Půjde o průběžný desetiletý proces. Měl by přinést kvalitnější péči o dřeviny, která nebude založena jen na kácení a sázení," uvedl. Řízení péče o zeleň také podle Záruby přejde z městských Technických služeb pod magistrátní odbor ekologie, přičemž Technické služby budou dělat již jen vlastní práce.

Město je v současnosti účastníkem soudního sporu o odškodné za zranění způsobené pádem větve z dubu stojícího na městském pozemku. Zraněný muž požaduje náhradu majetkové i nemajetkové újmy bezmála tři miliony korun. Po nedávném verdiktu Ústavního soudu se případem bude znovu zabývat Nejvyšší soud.

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