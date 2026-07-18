Arboretum ve Štramberku na Novojičínsku je na prodej, téměř za 35 milionů korun
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Už několik let je však arboretum zavřené. Podle deníku má Pavlík zdravotní problémy a není schopen se o botanickou zahradu starat. Arboretum prodává nová majitelka, Pavlíkova dcera, kterou se redakci nepodařilo kontaktovat. "Ani my jsme s ní dosud nehovořili, jen s realitkou," řekl listu starosta Plandor.
Dalibor Kvita ze štramberského ekologického spolku Hájenka považuje Dolní Kamenárku za velmi cenné území. "Na působení Petra Pavlíka jsou velmi různé názory. Pravdou však například zůstává, že hromadně přemisťoval, a tím zachraňoval, chráněné rostliny z nedalekého vrchu Kotouč předtím, než tam postoupila těžba vápence," řekl listu Kvita. V lomu jsou podle něj cenné druhy vstavačů i orchidejí, žije tam mnoho chráněných obojživelníků a zřejmě hnízdí výr.
Starosta řekl, že ho inzerát o prodeji arboreta překvapil, protože v minulosti s původním majitelem několikrát hovořil a nabízel mu, aby se na město obrátil, pokud by někdy řešil, co s arboretem dále. Zda se o zahradu má radnice vůbec ucházet, případně jakou podat nabídku, by muselo rozhodnout zastupitelstvo. "Zatím je na jeho svolání brzy, stále jednáme a názory jsou hodně různé," uvedl starosta. Město už vlastní sousední podobný lom Kamenárka.
Realitní makléř Daniel Plinta listu sdělil, že zájemců je poměrně dost. O případném pohybu ceny nechtěl hovořit. "Nespěcháme, času máme dost. A cena je jen mezi prodávajícím a kupujícím," uvedl.
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Všechny komentáře (3)
Břetislav Machaček19.7.2026 08:15
je na prodej? Budiž varováním, že nelze komukoliv věřit, že tak nečiní
pouze pro dobro přírody, ale pro zvýšení hodnoty lokality, u které jejich
prací násobně stoupla její hodnota.
Zbyněk Šeděnka19.7.2026 17:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Břetislav Machaček19.7.2026 18:59 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
likvidovat akáty a jiné nežádoucí dřeviny. Část mé rodiny
se vzdala restitučních nároků na různé pozemky a věřte mi,
že neumíráme hlady a nespíme pod mostem. Člověk nepotřebuje
k životu miliony, aby byl šťastný a hlavně nečinil jiným
problémy, nebo dokonce zlo. Co na to asi říkají občané Štramberku?