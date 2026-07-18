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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Arboretum ve Štramberku na Novojičínsku je na prodej, téměř za 35 milionů korun

18.7.2026 18:36 (ČTK)
Diskuse: 3
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Fry72 / Wikimedia Commons
Arboretum ve Štramberku na Novojičínsku je na prodej, cena je téměř 35 milionů korun. Napsal to deník MF DNES ve svém regionálním vydání. Pro město je podle starosty Davida Plandora (Změna pro Štramberk - Nezávislí) tato částka nereálná, o spolupráci požádalo Moravskoslezský kraj.
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Zhruba desetihektarová botanická zahrada a arboretum je v bývalém vápencovém lomu v místě zvaném Dolní Kamenárka nebo Obecní lom, kde předtím desítky let bylo škvárové fotbalové hřiště. V polovině 90. let lom od předchozího majitele koupil biolog Petr Pavlík, který tam založil botanickou zahradu. Postupně tam vznikla obdoba antického labyrintu, v roce 1999 tam objevili jeskyni.

Už několik let je však arboretum zavřené. Podle deníku má Pavlík zdravotní problémy a není schopen se o botanickou zahradu starat. Arboretum prodává nová majitelka, Pavlíkova dcera, kterou se redakci nepodařilo kontaktovat. "Ani my jsme s ní dosud nehovořili, jen s realitkou," řekl listu starosta Plandor.

Dalibor Kvita ze štramberského ekologického spolku Hájenka považuje Dolní Kamenárku za velmi cenné území. "Na působení Petra Pavlíka jsou velmi různé názory. Pravdou však například zůstává, že hromadně přemisťoval, a tím zachraňoval, chráněné rostliny z nedalekého vrchu Kotouč předtím, než tam postoupila těžba vápence," řekl listu Kvita. V lomu jsou podle něj cenné druhy vstavačů i orchidejí, žije tam mnoho chráněných obojživelníků a zřejmě hnízdí výr.

Starosta řekl, že ho inzerát o prodeji arboreta překvapil, protože v minulosti s původním majitelem několikrát hovořil a nabízel mu, aby se na město obrátil, pokud by někdy řešil, co s arboretem dále. Zda se o zahradu má radnice vůbec ucházet, případně jakou podat nabídku, by muselo rozhodnout zastupitelstvo. "Zatím je na jeho svolání brzy, stále jednáme a názory jsou hodně různé," uvedl starosta. Město už vlastní sousední podobný lom Kamenárka.

Realitní makléř Daniel Plinta listu sdělil, že zájemců je poměrně dost. O případném pohybu ceny nechtěl hovořit. "Nespěcháme, času máme dost. A cena je jen mezi prodávajícím a kupujícím," uvedl.

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BM

Břetislav Machaček

19.7.2026 08:15
Práce nadšených dobrovolníků pomáhajících majiteli při vytvoření arboreta
je na prodej? Budiž varováním, že nelze komukoliv věřit, že tak nečiní
pouze pro dobro přírody, ale pro zvýšení hodnoty lokality, u které jejich
prací násobně stoupla její hodnota.
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Zbyněk Šeděnka

19.7.2026 17:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Pana Petra Pavlíka i jeho manželku jsem poznal osobně. Ti to arboretum určitě neprovozovali kvůli zisku. Jiná otázka je, jak na to pohlíží jejich dcera.
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BM

Břetislav Machaček

19.7.2026 18:59 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Zajímal by mne názor nadšenců, co mu nezištně pomáhali
likvidovat akáty a jiné nežádoucí dřeviny. Část mé rodiny
se vzdala restitučních nároků na různé pozemky a věřte mi,
že neumíráme hlady a nespíme pod mostem. Člověk nepotřebuje
k životu miliony, aby byl šťastný a hlavně nečinil jiným
problémy, nebo dokonce zlo. Co na to asi říkají občané Štramberku?
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