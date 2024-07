Hřensko se bude v anketě ptát svých občanů na spokojenost s národním parkem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hřensko na Děčínsku se bude dotazovat občanů, jak jsou spokojení s prací národního parku. Průzkum veřejného mínění nedávno zadávala správa národního parku České Švýcarsko s ministerstvem životního prostředí. Hřensko má za to, že respondentů z obce nejvíce zasažené požárem se účastnilo málo. ČTK to řekla starostka Kateřina Horáková (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná).Mluvčí správy parku Tomáš Salov ČTK informoval, že ve Hřensku bylo dotazovaných 17 respondentů, někteří ale mohli být později vyřazení. Splněna však byla podmínka, aby se průzkumu účastnilo kolem pěti procent z celkového počtu obyvatel.

Průzkum se zakládal na reprezentativním vzorku 398 místních obyvatel. Sběr dat ve všech devíti obcích národního parku realizovala tazatelská síť sociologické agentury PPM Factum v období 18. dubna až 3. června, v každé obci se ptala přibližně pěti procent jejích obyvatel.

"Probíhala poměrně pečlivá kontrola, zda byly otázky kladeny správně. Tam bylo důležitým cílem poptat pět procent osob žijících v té které obci, což by v případě Hřenska činilo deset respondentů," doplnil Salov.

Z průzkumu vyplynulo, že se zřízením rezervace je spokojených 80 procent obyvatel národního parku. Jeho práci lidé oceňují. Podle 77 procent dotazovaných správa národního parku chrání místní přírodu, 74 procent z nich ji považuje za dobrého souseda.

Ačkoliv se starostka neptala všech obyvatel Hřenska, má za to, že osobně oslovila nejméně 80 procent z nich. "Zjistila jsem jednu osobu z těch lidí a nahoře na Mezné to poptávali Hrdličkovi ze spolku Bezmezná Mezná a tam o tom nevěděl nikdo," řekla Horáková. Podotkla, že o průzkumu neměl informaci ani nikdo z obecního úřadu.

Důvod, proč ministerstvo a správa parku místní ani vedení obce o průzkumu předem neinformovalo, vysvětlila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. "Zájmem bylo, aby šetření proběhlo standardním způsobem bez potenciálního ovlivňování obyvatel," uvedla.

Komunikaci se správou parku nicméně Horáková zhodnotila jako nadstandardní. Podle ní však stále vykazuje nedostatky. "Chybí nám otevření Edmundovy soutěsky," řekla Horáková. Edmundova soutěska, kde Hřensko provozovalo plavbu na lodičkách, je od požáru z bezpečnostních důvodů uzavřená. Hřensko tak přichází o peníze. Obec tak letos musela udělat velké škrty v rozpočtu.

Zástupci spolku Bezmezná Mezná mají za to, že výsledky průzkumu byly zavádějící. "To, co jsme zjistili od těch lidí, tak někteří lidé řekli, že národní park nemají rádi a odpovídat nebudou. To se do průzkumu nepromítlo," řekl ČTK zástupce spolku Pavel Hrdlička.

Spolek chce proto ve spolupráci s vedením obce sesbírat odpovědi místních po vlastní ose. "Zkusíme zjistit, jak to doopravdy je. Jestli se lidé vůbec zajímají o to, jak se park stará o přírodu, nebo je jim to šumák," dodal. Výsledky ankety budou do měsíce.

Přečtěte si také | Průzkum: Obyvatelé Národního parku České Švýcarska oceňují jeho práci

Po rozsáhlém požáru v roce 2022 správa rezervace zapracovala na komunikaci s veřejností i obcemi. Konalo se několik setkání se starosty z regionu i individuální schůzky. Salov uvedl, že také komunikace s veřejností se zlepšila. Správa s ní komunikuje přes webové stránky i sociální sítě. Podotkl, že jedním z cílů, proč správa průzkum zadávala, bylo odhalit také nedostatky. "Výsledky šetření mezi místními ukázaly třeba, že určité rezervy v informovanosti jsou třeba na úrovní opatření, která jsme přijali pro požární prevenci nebo i při naší práci v oblasti ekovýchovy a environmentálního vzdělávání," uzavřel.

