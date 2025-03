Hukvaldská obora je turistickým cílem. Kvůli jejímu zavření může mít potíže hrad

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obora v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku je významným turistickým cílem a její uzavření kvůli slintavce a kulhavce je špatnou zprávou pro obyvatele i podnikatele, kteří v obci mají provozovny. ČTK to řekl hukvaldský starosta Luděk Bujnošek (Hukvaldy 20 + 10). Pokud by zákaz trval delší dobu, znamenalo by to problém i pro hrad Hukvaldy, řekl zástupce ředitele Muzea Beskyd Radomír Káňa. Obora hrad obklopuje ze všech stran, jiná cesta než přes oboru do něj nevede. Potíže bude mít i restaurace Na Procházce, která je v oboře.Hrad Hukvaldy je pobočkou Muzea Beskyd Frýdek-Místek. "Záleží, jak dlouho bude zákaz trvat. Kdyby to bylo kratší dobu, tak by nás to moc nepostihlo, pokud by ale musela být obora zavřená v hlavní návštěvnické sezoně, tak by to problém byl," uvedl Káňa.

Zákaz vstupu do obor v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji má začít platit v pátek, oznámil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po jednání Ústřední nákazové komise. Zákaz je podle něj nutný, protože hrozí nebezpečí šíření nákazy lidmi, kteří se v oborách pohybují. Pracovníci obor do nich budou moct vstupovat, budou ale muset procházet přes dezinfekční práh.

"Je to dost špatná zpráva, protože turisté, kteří sem přijíždějí, chodí hodně do obory, na procházku a potažmo na hrad. Hlavní tahoun návštěvníků je opravdu obora," řekl Bujnošek.

Hukvaldská obora je jedním z nejoblíbenějších výletních míst v Moravskoslezském kraji. Od roku 2014, kdy na něj přešla v rámci takzvaného majetkového narovnání mezi státem a církvemi, patří Biskupství ostravsko-opavskému.

Mluvčí biskupství Ondřej Elbel řekl, že se jako provozovatelé obory přizpůsobí všem nařízením. "Musíme se teprve seznámit se všemi kroky, které to po nás bude vyžadovat. Bude se jednat o nějaký dezinfekční práh při vstupu do obory a evidenci zvěře. Ale zvěř samozřejmě kontrolujeme, evidujeme, takže co se týče péče o zvěř, neočekávám velké změny. Jakmile nařízení přijde, zaměstnanci Biskupských lesů, kteří se o oboru starají, ho začnou naplňovat," konstatoval Elbel.

Kastelánka hradu Hukvaldy Kateřina Bordovská potvrdila, že pokud bude zavřená obora, bude muset být zavřený i hrad. Od příštího týdne přitom už měl být hrad kromě pondělka otevřený denně.

"Od 1. dubna máme mít hrad otevřený. Nicméně s ohledem na další okolnosti v tomto období ještě neplánujeme žádné akce, až v podstatě od druhé poloviny května, takže nám to nenaruší nic zásadního. Na hradě probíhají stavby, v rámci nějakých hygienických opatření si myslím, že provoz aspoň ve vztahu k těm stavbám by se dal zachovat, ale uvidíme podle nařízení veterinární správy," řekla kastelánka.

Nechce předjímat, co by pro hrad znamenalo, kdyby zákaz vstupu do obor trval déle. "Samozřejmě bychom se s tím poprali, ale ještě nevíme, v jakém rozsahu, v jakém časovém horizontu to bude, takže nebudeme předjímat," dodala Bordovská.

Hukvaldská obora má rozlohu 440 hektarů a chovají se tam mufloni, daňci a divoká prasata. Patří k nejstarším oborám v České republice, první zmínky o ní pocházejí z roku 1567. Oborou vede turistická značka, po téměř 2,5 kilometru dlouhé cestě se přes ni dá projít z centra Hukvald do Měrkovic, což je část obce Kozlovice. Uprostřed obory je amfiteátr, kde se - stejně jako na hradě - konají například představení Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Na noc se obora zamyká.

Symbolem obory je socha lišky Bystroušky, která tam byla instalována v červnu 1959 na památku premiéry opery hukvaldského rodáka Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Bronzový originál ale v květnu 2015 někdo ukradl, nyní je v oboře kopie vytvořena pomocí moderních 3D technologií.

reklama