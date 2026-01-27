https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/idnes-a-ct-tezar-vltavinu-u-locenic-ma-souhlas-kraje-k-rozsireni-tezebni-plochy
iDNES a ČT: Těžař vltavínů u Ločenic má souhlas kraje k rozšíření těžební plochy

27.1.2026 08:37 (ČTK)
Vltavín
Vltavín
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Craig Elliott / Flickr.com
Společnost MAWE CK podnikající v dobývání štěrkopísků a vltavínů může rozšířit dobývací plochu u Ločenic na Budějovicku na dalších 27 hektarů. Po několika letech jednání jí k tomu dal souhlas odbor životního prostředí Jihočeského kraje jako konečné závazné stanovisko, které je součástí řízení o vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Napsal to server iDNES.cz. Česká televize (ČT) uvedla, že těžební prostor se může zdvojnásobit. Proti rozšíření průmyslové těžby se staví dotčené obce, obyvatelé a místní spolky.
 
Kraj v souhlasném stanovisku stanovil podmínky, uvedla ČT. Firma musí třeba provést kontrolní vrty, které ověří, zda těžba neohrozí spodní vody. "Oznamovatel záměru před povolením hornické činnosti vypracuje plán biologického monitoringu území," uvedl také úřad v závazném stanovisku. Firma má sledovat plochy nedotčené těžbou pro upřesnění dat o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Podle odboru životního prostředí kraje je sice souhlas v rámci EIA závazný, ale je možnost ještě požádat ministerstvo životního prostředí (MŽP) o přezkum tohoto rozhodnutí. To se však bude zabývat jen případnými procesními vadami, píše server. MŽP v roce 2023 firmě geologický průzkum okolí, kde se mají nacházet spolu s vltavíny také další vzácné nerosty jako třeba yttrium, zakázalo. Jeho rozhodnutí následně potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS).

Odpůrci těžby mají také možnost odvolat se v dalších řízeních, třeba při rozhodování báňského nebo stavebního úřadu. Další překážkou pro těžební firmu je vlastnictví potřebných pozemků, které většinou patří soukromníkům. Je na nich, jestli je společnosti prodají, nebo pronajmou, a za jakou cenu, uvedl iDNES.

U Ločenic se štěrkopísky s vltavíny těží od roku 2011, po rozšíření dobývací plochy tam chce firma vytěžit 60 000 tun materiálu za rok. Místní lidé a spolky namítají, že jim tato činnost ničí životní prostředí, obtěžuje je hlukem a prachem z dopravy a mají strach z porušení pramenů spodní vody. "Teď se poradíme se zastupiteli, co dál. Moc možností k odporu ale asi nemáme," řekl serveru k rozhodnutí kraje starosta Ločenic Jaroslav Bína.

Podobná je situace v dalších jihočeských místech bohatých na vltavíny, jako jsou například Vrábče, Jankov, Besednice nebo Novohradsko. Dlouhodobým problémem je také nelegální těžba vltavínů. Hledači rozkopávají například lesy u Nesměně poblíž Trhových Svin.

