Úřady posoudí možný dopad obnovení těžby v lomu Kosov u Jihlavy na okolí

19.1.2026 19:24 | JIHLAVA (ČTK)
Úřady na Vysočině posoudí možný dopad obnovení těžby v lomu Kosov u Jihlavy na okolí. Je to záměr společnosti Heidelberg Materials CZ. Jak vyplývá z informačního systému EIA, těžba v lomu byla přerušená v roce 1999 na neurčito kvůli technickým i ekonomickým důvodům a následně byla odstraněna provozní zařízení. Vzhledem k nynější poptávce po drceném kamenivu se chce firma k těžbě vrátit. Činnost v lomu by podle záměru měla být obnovená v příštím roce. Firma slibuje, že kámen bude odvážet pouze po železnici. Vyjádření k záměru je možné podat do 11. února.
 
Při dřívějších jednáních o obnovení těžby se obyvatelé Kosova, místní části Jihlavy, báli, že budou nákladní auta s kamenivem jezdit po silnicích přes ves. Koncem roku 2024 jihlavská radnice uvedla, že podle dohody bude vytěžený kámen z lomu odvážený po trati. "Máme s městem a firmou smlouvu, že to opravdu budou vozit po železnici," řekla nyní ČTK Šárka Královská za osadní výbor Kosov.

"Oproti provozu v minulosti nebude žádná doprava výrobků prováděna automobilovou dopravou po stávající veřejné síti komunikací. Veškeré kamenivo se bude expedovat po železnici," uvedla firma v oznámení záměru.

Při těžbě do 200 000 tun kamene za rok je podle platného plánu uzavírky zajištěná životnost lomu nejméně na 16 let. Kamenolom je napojený na železniční trať vlečkou, která se rekonstruuje. Firma chce v těžbě pokračovat podle platného rozhodnutí obvodního báňského úřadu o povolení hornické činnosti. Uvedla, že podle platného plánu otvírky tam může vytěžit přes 3,2 milionu tun suroviny. Na její drcení a třídění využije mobilní linky.

Kamenolom je kilometr od Kosova. Nejblíž od něj je část Velkého Beranova Bradlo vzdálená 400 metrů, další část stejné obce Jeclov pak 1,2 kilometru. Zhruba kilometr od lomu je obec Malý Beranov a 1,4 kilometru od něj dělí Petrovice, které spadají pod obec Puklice.

Těžba v lomu Kosov podle oznámení začala v roce 1940, produkoval hlavně štěrky pro železnici.

