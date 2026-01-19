Úřady posoudí možný dopad obnovení těžby v lomu Kosov u Jihlavy na okolí
"Oproti provozu v minulosti nebude žádná doprava výrobků prováděna automobilovou dopravou po stávající veřejné síti komunikací. Veškeré kamenivo se bude expedovat po železnici," uvedla firma v oznámení záměru.
Při těžbě do 200 000 tun kamene za rok je podle platného plánu uzavírky zajištěná životnost lomu nejméně na 16 let. Kamenolom je napojený na železniční trať vlečkou, která se rekonstruuje. Firma chce v těžbě pokračovat podle platného rozhodnutí obvodního báňského úřadu o povolení hornické činnosti. Uvedla, že podle platného plánu otvírky tam může vytěžit přes 3,2 milionu tun suroviny. Na její drcení a třídění využije mobilní linky.
Kamenolom je kilometr od Kosova. Nejblíž od něj je část Velkého Beranova Bradlo vzdálená 400 metrů, další část stejné obce Jeclov pak 1,2 kilometru. Zhruba kilometr od lomu je obec Malý Beranov a 1,4 kilometru od něj dělí Petrovice, které spadají pod obec Puklice.
Těžba v lomu Kosov podle oznámení začala v roce 1940, produkoval hlavně štěrky pro železnici.
reklama