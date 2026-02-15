https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/impozantni-skalni-utvar-oblouk-lasky-se-v-italske-apulii-zritil-do-more
Impozantní skalní útvar Oblouk lásky se v italské Apulii zřítil do moře

15.2.2026 18:16 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V jihoitalském regionu Apulie se v důsledku bouře v noci na dnešek zřítil impozantní skalní útvar známý jako Oblouk lásky, který byl oblíbenou turistickou atrakcí a jehož fotografie se často objevují u článků o této oblasti Itálie. Jednalo se o jednu z nejznámnějších pobřežních dominant poloostrova Salento. Píší o tom italská média.
 

Zřícení způsobily bouře a silné deště z posledních dnů. Pro vápencový oblouk byla osudná bouře na svatého Valentýna, tedy v sobotu. Skalní útvar byl součástí dramatických mořských útesů Sant'Andrea. Při zřícení útvaru nikdo nebyl zraněn.

"Je to obrovská rána. Zmizela jedna z nejslavnějších turistických atrakcí na našem pobřeží a v celé Itálii," řekl podle webu Quotidiano Nazionale Maurizio Cisternino, starosta nedaleké obce Melendugno.

Nestabilní klenba byla už nějakou dobu sledována kvůli možnému nebezpečí. Přesto doposud odolávala a kromě turistické atrakce se rovněž stala kulisou televizních reklam, napsal deník il Fatto Quotidiano.

Pražská EVVOluce

