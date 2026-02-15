Impozantní skalní útvar Oblouk lásky se v italské Apulii zřítil do moře
15.2.2026 18:16 (ČTK)
Zřícení způsobily bouře a silné deště z posledních dnů. Pro vápencový oblouk byla osudná bouře na svatého Valentýna, tedy v sobotu. Skalní útvar byl součástí dramatických mořských útesů Sant'Andrea. Při zřícení útvaru nikdo nebyl zraněn.
"Je to obrovská rána. Zmizela jedna z nejslavnějších turistických atrakcí na našem pobřeží a v celé Itálii," řekl podle webu Quotidiano Nazionale Maurizio Cisternino, starosta nedaleké obce Melendugno.
Nestabilní klenba byla už nějakou dobu sledována kvůli možnému nebezpečí. Přesto doposud odolávala a kromě turistické atrakce se rovněž stala kulisou televizních reklam, napsal deník il Fatto Quotidiano.
