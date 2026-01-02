https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-na-chebsku-a-sokolovsku-pocitili-nekolik-silnejsich-otresu.mereni-ukazalo-otres-o-sile-3-3-stupne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Lidé na Chebsku a Sokolovsku pocítili několik silnějších otřesů. Měření ukázalo otřes o síle 3,3 stupně

2.1.2026 18:48 (ČTK)
Záznam zemětřesení na seismografu
Záznam zemětřesení na seismografu
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Cico / Shutterstock
Nejsilnější čtvrteční otřes na Chebsku, který zaznamenaly desítky lidí, měl magnitudo 3,3 a byl v hloubce zhruba sedmi kilometrů pod zemí. Ukázala to zpřesněná měření seismologů z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Ve čtvrtek se po několika dnech relativního klidu vrátily na hranici Chebska a Sokolovska záchvěvy zemětřesného roje, který trvá už od konce loňského listopadu. ČTK to řekla Jana Doubravová z geofyzikálního ústavu. Výstupy z monitorovacích stanic a konkrétní sílu otřesů lze sledovat na stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.
 
Ve čtvrtek na severu Chebsku zaznamenaly měřící stanice dva silnější otřesy. Kromě toho po 18:00 o síle 3,3 stupně, se země otřásla ještě okolo 17:38, kdy síla otřesu dosáhla tří stupňů. Takové otřesy jsou už vnímané i lidmi na povrchu, nemají ale takovou sílu, aby způsobily škody. Podle svědků takový otřes doprovází například vibrace skla v oknech nebo cinkání skleniček ve skříni.

"To, že je magnituda i přes tři, to v západních Čechách bývá, jsou to již otřesy, které jsou pocítěny poměrně daleko. Je to zajímavější než obvykle, ale zase je to i docela překvapivé, neboť předtím jsme žádnou aktivitu přes svátky neměli, byl klid a obnovilo se to rovnou těmi velkými otřesy. Je to věštění z koule, protože každý roj nebo každá aktivita, která vznikne, se chová úplně jinak. Někdy to je za pár dní pryč a někdy to pokračuje několik týdnů, takže to se vůbec nedá předvídat. Může to také zesílit, protože ta zemětřesení jsme v západních Čechách měli i nad magnitudou 4, i když je to teda hodně hodně řídký jev, ale také to může přestat," řekla večer Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu ČTK.

Země se třásla i o den později, ale byly to slabší otřesy. "Jen asi dva z nich měly sílu okolo dvou stupňů," doplnila Doubravová. Oblast Chebska mapuje síť seismometrů, která je schopna lokalizovat a změřit každý silnější otřes. Dodatečně se ale výsledky automatických stanic upravují a zpřesňují. Obvykle je pak skutečné magnitudo, tedy síla otřesu, nižší, než ukazují automatické stanice.

Na Chebsku byl monitorován zemětřesný roj již v listopadu a také začátkem prosince loňského roku. Podle Doubravové se tehdy naměřené hodnoty pohybovaly asi u dvacítky otřesů právě okolo 2,5 stupně. Nejde však o otřesy takové síly, že by mohly způsobit větší škody na povrchu. "Lidé někdy popisují, že pocítili lehké zhoupnutí, ale většinou jde o hukot, který otřesy doprovází," popsala seismoložka.

Hluk a otřesy tentokrát popisovali lidé na sociálních sítích z více částí regionu, přičemž lze zaregistrovat již otřesy o síle zhruba od dvou stupňů síly (magnitudo). "Otřesy jsou tady cítit poměrně pravidelně, ale u toho dnešního druhého nejsilnějšího drnčely i tabulky v oknech domu, což normálně nebývá," popsal ČTK například jeden z obyvatelů Sokolovska.

Zemětřesná oblast na hranici Chebska a Sokolovska je dlouhodobě cílem výzkumu vědců, zdejší otřesy proto monitoruje skupina automatických stanic, jejichž výstupy může sledovat i veřejnost. Údaje z automatických stanic musí ale následně odborníci ověřit a upřesnit. Obvykle pak skutečnou sílu otřesu proti odhadu automatických stanic sníží.

Počátkem minulého roku zaznamenala podle informací geofyzikálního ústavu západočeská seismická síť WEBNET několik významnějších zemětřesných sérií. Hned v prvních lednových dnech došlo k seismickému roji mezi městy Klinghental (Německo) a Kraslice. Maximální magnitudo bylo tehdy 2,8. Tato oblast nebyla aktivní několik desetiletí. Hned o několik dní později došlo k dalším pocítěným otřesům u Vojtanova s maximálním magnitudem 2,2, přičemž ani tato oblast není pro výskyt zemětřesení obvyklá.

Chebská zemětřesná oblast je charakteristická tím, že v ní seismická aktivita neprobíhá ve formě jednoho silného otřesu, ale napětí v podloží se uvolňuje po malých otřesech delší dobu. Jde tak o zemětřesné roje. Jev zemětřesení se ve své smrtící a ničící podobě v Česku takřka nevyskytuje. To nejsilnější za posledních 100 let o síle 4,6 stupně Richterovy škály postihlo západ Čech 21. prosince 1985. Otřes způsobil praskliny ve zdech domů, spadly některé komíny a mnohde opadala omítka. Největší škody vznikly v obcích Skalná, Nový Kostel a Plesná na Chebsku, kde bylo poškozeno přibližně 15 procent domů. Podobně silné byly otřesy, které postihly Chebsko v květnu 2014. Údaje Evropského a středomořského seismologického centra tehdy uváděly sílu 4,5 až 4,6 stupně.

