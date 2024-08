Indie investuje miliardy do zadržování vody ve městech a výstavby vodních ploch

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Daniel Bachhuber / Flickr Rychlá urbanizace likviduje vodní plochy ve městech a odpad ucpává kanalizaci na dešťovou vodu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Indie investuje během dvou let 25 miliard rupií (6,7 miliardy korun) na rozšíření vodních ploch a vybudování kanalizace v sedmi městech včetně Bombaje, Čennaí a Béngalúru. Cílem nově schváleného projektu je zmírnit dopady záplav a zadržovat vodu ve městech, sdělil agentuře Reuters Krišna Vaca, jeden ze tří členů indického Národního úřadu pro zvládání katastrof.Z celkového balíku peněz dostanou po pěti miliardách rupií (1,34 miliardy korun) města Bombaj, Čennaí a Kalkata. Města Ahmedábád, Hajdarábád, Béngalúru a Púne dostanou každé 2,5 miliardy rupií (0,67 miliardy korun). Seznam podpořených měst úřad sestavil na základě četnosti povodní a škod, které tam způsobily. Hlavní město Dillí podporu nedostane.

Během monzunových období jsou záplavy v Indii poměrně běžné, mnohdy mají fatální důsledky. Rychlá urbanizace likviduje vodní plochy ve městech a odpad ucpává kanalizaci na dešťovou vodu. Záplavám předcházel v posledních letech vážný nedostatek vody, zejména v Dillí a Béngalúru, kde se kdysi hojné zásoby vody výrazně ztenčily.

Ratingová agentura Moody's v červnu varovala, že rostoucí nedostatek vody v Indii by mohl ovlivnit její hospodářský růst. Ten se pro letošní fiskální rok od dubna do března odhaduje na 7,2 procenta a indická ekonomika by tak patřila k nejvýkonnějším na světě, píše Reuters.

"Význam dešťové kanalizace při snižování odtoku vody z měst nelze snižovat, přesto je třeba je doplnit i některými řešeními na přírodní bázi, jako je zvýšení kapacity řek a jezer zadržovat dešťovou vodu," uvedl Vaca. Nový plán podle něj zahrnuje i systémy včasného varování.

Vaca upozornil, že je potřeba přijmout i dlouhodobější opatření, zejména proto, že v zemi v krátkém časovém úseku padá obrovské množství srážek. V Bombaji 8. července během šesti hodin spadlo více než 300 milimetrů srážek. Záplavy přitom podle Vacy nastávají už při srážkách přes 100 milimetrů.

reklama