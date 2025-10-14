Indonésie posiluje kontroly v oblasti, kde byly radioaktivně znečistěné krevety
Zdrojem kontaminace je podle výsledků vyšetřování průmyslová zóna v Cikande, která se nachází asi 50 kilometrů západně od Jakarty. Nejméně 22 výrobních zařízení v této zóně je kontaminováno, uvedl mluvčí vládního krizového štábu Bara Hasibuan.
"Nainstalovali jsme zařízení pro kontrolu vozidel a nákladních automobilů, které vjíždějí do této zóny a vyjíždějí z ní. Zpřísňujeme omezení provozu v této oblasti a pokračujeme v pátrání po zařízení, kde mohlo dojít ke kontaminaci," dodal mluvčí.
Indonéské zdravotnické úřady provedly lékařské prohlídky zaměstnanců z průmyslové zóny i místních a zjistily, že devět osob je na cesium pozitivních. Tito lidé se po vyšetření v nemocnici mohli vrátit domů, někteří z nich ale kvůli dekontaminaci skončili v izolovaných bytech. Vláda podle Hasibuana zavede omezení na dovoz šrotu, který je považován za zdroj kontaminace.
