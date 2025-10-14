https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/indonesie-posiluje-kontroly-v-oblasti-kde-byly-radioaktivne-znecistene-krevety
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Indonésie posiluje kontroly v oblasti, kde byly radioaktivně znečistěné krevety

14.10.2025 01:44 (ČTK)
Ilustrační foto
Indonéská vláda posílila kontroly v průmyslové zóně na ostrově Jáva, kde byl nedávno zjištěn zdroj radioaktivního znečištění krevet určených na vývoz. Příčinou je podle úřadů nejspíše kontaminovaný šrot, informovala agentura AFP.
 
Americký úřad pro zdraví v srpnu nařídil stažení mražených krevet dovážených z Indonésie z trhu. Zdůvodnil to tím, že u nich zjistil znečištění radioaktivním izotopem látky cesium-137. Ta vzniká v důsledku jaderného štěpení jiných radioaktivních materiálů, jako je uran a plutonium, a její poločas rozpadu činí 30 let. Používá se v radioterapii při ozařování nebo při sterilizaci v potravinářském průmyslu.

Zdrojem kontaminace je podle výsledků vyšetřování průmyslová zóna v Cikande, která se nachází asi 50 kilometrů západně od Jakarty. Nejméně 22 výrobních zařízení v této zóně je kontaminováno, uvedl mluvčí vládního krizového štábu Bara Hasibuan.

"Nainstalovali jsme zařízení pro kontrolu vozidel a nákladních automobilů, které vjíždějí do této zóny a vyjíždějí z ní. Zpřísňujeme omezení provozu v této oblasti a pokračujeme v pátrání po zařízení, kde mohlo dojít ke kontaminaci," dodal mluvčí.

Indonéské zdravotnické úřady provedly lékařské prohlídky zaměstnanců z průmyslové zóny i místních a zjistily, že devět osob je na cesium pozitivních. Tito lidé se po vyšetření v nemocnici mohli vrátit domů, někteří z nich ale kvůli dekontaminaci skončili v izolovaných bytech. Vláda podle Hasibuana zavede omezení na dovoz šrotu, který je považován za zdroj kontaminace.

