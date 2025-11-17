https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pres-200.000-filipincu-vyslo-druhym-dnem-do-ulic-kvuli-korupcnimu-skandalu
Přes 200 000 Filipínců vyšlo druhým dnem do ulic kvůli skandálu s protipovodňovými projekty

17.11.2025 12:31 | MANILA (ČTK)
Foto | Rain rannu / Flickr.com
Více než 200 000 Filipínců vyšlo v pondělí druhým dnem do ulic, aby demonstrovali kvůli rozsáhlému korupčnímu skandálu okolo nekvalitně provedených či nerealizovaných projektů protipovodňové ochrany. Protesty začaly už v neděli a jsou plánovány na tři dny. V pohotovosti jsou policie i armáda. Úřady ve dvoumilionovém hlavním městě Manila do úterka uzavřely školy a desítky silnic, napsala agentura Reuters.
 
Mnoho demonstrantů si postavilo stany, ve kterých chtějí přebývat až do úterý, kdy má protest skončit. Demonstrace organizuje místní církev Iglesia Ni Cristo s dvěma miliony členů a podle Reuters od neděle přilákaly celkem už přes 600 000 lidí. Obě demonstrace byly převážně pokojné, účastníci však projevovali frustraci z vyšetřování skandálu, které označují za neefektivní.

"Žádáme vládu, aby vedla opravdové, upřímné vyšetřování a nekryla nikoho, kdo je do téhle anomálie zapleten," řekl Reuters jeden z demonstrantů.

Na Filipínách se od začátku září konalo několik velkých demonstrací poté, co vyšlo najevo, že od loňského roku bylo několik tisíc projektů ochrany této země před povodněmi nekvalitně realizováno, či se vůbec neuskutečnilo, ač na ně byly vyplaceny peníze. Filipíny jsou často sužovány tajfuny, které si tam jen tento měsíc vyžádaly na 260 obětí.

Prezident Ferdinand Marcos se snaží protesty uklidnit a ve čtvrtek prohlásil, že mnoho vlivných členů parlamentu a bohatých podnikatelů, kteří jsou do skandálu zapleteni, bude do Vánoc ve vězení. Marcos řekl, vyšetřovací komise, kterou jeho vláda kvůli této kauze vytvořila, už podala trestní oznámení kvůli korupci na téměř čtyři desítky podezřelých - úředníků u veřejných zakázek, manažerů předních stavebních firem i zákonodárců.

Mezi obviněnými v tomto korupčním skandálu jsou zákonodárci stran opozičních i stran podporujících vládu prezidenta Marcose, včetně podnikatele a bývalého šéfa dolní komory parlamentu Martina Romualdeze, který je prezidentovým bratrancem. Prezident Marcos uvedl, že jeho bratranec zatím nebude čelit trestnímu stíhání kvůli nedostatku důkazů, ale dodal, že z vyšetřování není nikdo vyloučen.

Přesto dosud nebyl nikdo pohnán k odpovědnosti, postěžovala si další z protestujících. "Od začátku procesu uplynulo už skoro 100 dní, a přesto není nikdo ve vězení," řekla. "Důkazů je spousta," dodala.

Skandál také otřásl důvěrou investorů a podle některých analytiků byl jedním z faktorů, které stály za zpomalením ekonomického růstu země ve třetím čtvrtletí na čtyřleté minimum s tím, jak klesly výdaje ve veřejném sektoru, poznamenal Reuters.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
