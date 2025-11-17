Přes 200 000 Filipínců vyšlo druhým dnem do ulic kvůli skandálu s protipovodňovými projekty
"Žádáme vládu, aby vedla opravdové, upřímné vyšetřování a nekryla nikoho, kdo je do téhle anomálie zapleten," řekl Reuters jeden z demonstrantů.
Na Filipínách se od začátku září konalo několik velkých demonstrací poté, co vyšlo najevo, že od loňského roku bylo několik tisíc projektů ochrany této země před povodněmi nekvalitně realizováno, či se vůbec neuskutečnilo, ač na ně byly vyplaceny peníze. Filipíny jsou často sužovány tajfuny, které si tam jen tento měsíc vyžádaly na 260 obětí.
Prezident Ferdinand Marcos se snaží protesty uklidnit a ve čtvrtek prohlásil, že mnoho vlivných členů parlamentu a bohatých podnikatelů, kteří jsou do skandálu zapleteni, bude do Vánoc ve vězení. Marcos řekl, vyšetřovací komise, kterou jeho vláda kvůli této kauze vytvořila, už podala trestní oznámení kvůli korupci na téměř čtyři desítky podezřelých - úředníků u veřejných zakázek, manažerů předních stavebních firem i zákonodárců.
Mezi obviněnými v tomto korupčním skandálu jsou zákonodárci stran opozičních i stran podporujících vládu prezidenta Marcose, včetně podnikatele a bývalého šéfa dolní komory parlamentu Martina Romualdeze, který je prezidentovým bratrancem. Prezident Marcos uvedl, že jeho bratranec zatím nebude čelit trestnímu stíhání kvůli nedostatku důkazů, ale dodal, že z vyšetřování není nikdo vyloučen.
Přesto dosud nebyl nikdo pohnán k odpovědnosti, postěžovala si další z protestujících. "Od začátku procesu uplynulo už skoro 100 dní, a přesto není nikdo ve vězení," řekla. "Důkazů je spousta," dodala.
Skandál také otřásl důvěrou investorů a podle některých analytiků byl jedním z faktorů, které stály za zpomalením ekonomického růstu země ve třetím čtvrtletí na čtyřleté minimum s tím, jak klesly výdaje ve veřejném sektoru, poznamenal Reuters.
