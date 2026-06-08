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InterSucho: Červnové deště zmírnily půdní sucho,hlubší vrstva ale zůstává vyschlá

8.6.2026 16:18 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Červnové deště dokázaly zmírnit půdní sucho, které bylo na některých místech až extrémní a nevratně poničilo část zemědělských plodin. Dva nejhorší stupně sucha v půdě do jednoho metru byly v neděli na několika procentech území. Míra sucha se bude v dalších dnech odvíjet od toho, jak moc bude pršet. Nejvíce deště se čeká v úterý a ve středu. Několik dnů bez deště nyní znamená opětovné a rychlé prohlubování sucha. Svrchní vrstva do 40 centimetrů je tam, kde pršelo, relativně dobrá, hlubší vrstva zůstává vyschlá, uvedli tvůrci projektu InterSucho z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe.
 
Více minulý týden pršelo v Čechách, a to zhruba dvakrát více než na Moravě. "Nejvíce srážek spadlo v jižních a severních Čechách, ale také jihozápadně od Prahy a na Karlovarsku a Chomutovsku, kde činily úhrny i nad 70 milimetrů za týden. Skoro na polovině území republiky jsme zaznamenali srážky nad 30 milimetry za týden. Na většině Moravy to ale bylo jen do 15 milimetrů s výjimkou severovýchodu a Jeseníků," uvedli tvůrci InterSucha, kteří míru sucha určují na základě porovnání aktuálního stavu zásoby vody v půdě proti průměrné zásobě za roky 1961 až 2015.

Tento týden má pršet nejvíce v úterý a ve středu v souvislosti s přechodem studené fronty, která také přinese výrazně chladnější vzduch. Napršet by mohlo od deseti do 40 milimetrů. Bude se často jednat o bouřky, velmi tak bude záležet, kde se vytvoří a kde voda na zem dopadne. "V desetidenním výhledu se předpokládá, že nejméně půdní vláhy v celém horizontu do jednoho metru bude na Znojemsku, Břeclavsku, Hodonínsku a Plzeňsku. Na jihozápadě republiky bude i rozdíl proti dlouhodobým hodnotám nejvyšší a bude se tam stále udržovat větší půdní sucho, pokud se tam neobjeví bouřky, které by situaci zmírnily," uvedli vědci.

Sucho už se letos projevuje nejen v půdě, ale i v nižších průtocích na řekách a v nižších zásobách podzemních vod. V některých oblastech již také úřady vydaly nařízení omezující nakládání s pitnou vodou. V zemědělství někteří pěstitelé očekávají ztráty na úrodě vyšší než 40 procent, některá poškození polních plodin jsou nevratná. Problém mají i někteří chovatelé zvířat, protože na loukách a pastvinách nevyrostl dostatek píce.

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