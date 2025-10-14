Investice firem z jihu Moravy do životního prostředí vzrostly o 803 milionů korun
V přepočtu na jednoho obyvatele dosáhly investice v Jihomoravském kraji 3703 korun, což je o 474 korun více než průměr Česka. V mezikrajském srovnání byl Jihomoravský kraj čtvrtý, první místo v přepočtu investic do ekologie na jednoho obyvatele má Ústecký kraj s 4851 korunou, poslední byl Karlovarský kraj s 1307 korunami.
Do celkové sumy jsou zahrnuté takzvané investiční náklady, tedy nákupy předmětů a zařízení s životností delší než jeden rok a neinvestiční, které pokrývají například výplaty, platby nájemného, za energie nebo za služby, jejichž hlavním účelem je prevence, snížení, úprava nebo eliminace znečišťujících látek pocházejících z aktivit podniku.
Investiční náklady jihomoravských firem a institucí dosáhly loni 3,5 miliardy korun a meziročně vzrostly o 565 milionů korun, což představuje růst o 19,4 procenta. Neinvestiční náklady byly 9,3 miliardy korun.
Statistici sledovali také investice do ochrany životního prostředí uskutečněné na území kraje. Tyto investice dosáhly 4,5 miliardy korun a meziročně se zvýšily o 1,1 miliardy korun, tedy o 30 procent.
