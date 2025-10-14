https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/investice-firem-z-jihu-moravy-do-zivotniho-prostredi-vzrostly-o-803-milionu-kc
Investice firem z jihu Moravy do životního prostředí vzrostly o 803 milionů korun

14.10.2025 12:49 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Firmy se sídlem na jihu Moravy loni investovaly do ochrany životního prostředí 12,8 miliardy korun, meziročně o 803 milionů korun, tedy o 6,7 procenta více. Více než polovinu celkové sumy zaplatily za nakládání s odpady, čtvrtinu za nakládání s odpadními vodami. Na ochranu ovzduší a klimatu bylo určeno 9,4 procenta z celkové částky. Informovalo o tom brněnské pracoviště Českého statistického úřadu (ČSÚ).
 
Ve srovnání krajů je celková suma vynaložená na ochranu životního prostředí firmami z jihu Moravy čtvrtá nejvyšší po Praze, Moravskoslezském a Středočeském kraji. Jde zároveň o nejlidnatější kraje. Údaj zohledňuje investice bez územního určení, nemapuje tedy, ve kterém regionu byly peníze vynaložené.

V přepočtu na jednoho obyvatele dosáhly investice v Jihomoravském kraji 3703 korun, což je o 474 korun více než průměr Česka. V mezikrajském srovnání byl Jihomoravský kraj čtvrtý, první místo v přepočtu investic do ekologie na jednoho obyvatele má Ústecký kraj s 4851 korunou, poslední byl Karlovarský kraj s 1307 korunami.

Do celkové sumy jsou zahrnuté takzvané investiční náklady, tedy nákupy předmětů a zařízení s životností delší než jeden rok a neinvestiční, které pokrývají například výplaty, platby nájemného, za energie nebo za služby, jejichž hlavním účelem je prevence, snížení, úprava nebo eliminace znečišťujících látek pocházejících z aktivit podniku.

Investiční náklady jihomoravských firem a institucí dosáhly loni 3,5 miliardy korun a meziročně vzrostly o 565 milionů korun, což představuje růst o 19,4 procenta. Neinvestiční náklady byly 9,3 miliardy korun.

Statistici sledovali také investice do ochrany životního prostředí uskutečněné na území kraje. Tyto investice dosáhly 4,5 miliardy korun a meziročně se zvýšily o 1,1 miliardy korun, tedy o 30 procent.

