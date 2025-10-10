Liberec testuje, jak ochladit město s pomocí substrátu z recyklovaného skla
Spin-off společnost Glassiteca založila liberecká univerzita loni, smyslem takových firem je prosadit inovační produkt vědců na trh. V tomto případě jde o sklokeramickou porézní pěnu (Porous Glass Plasticine - PGP), na kterou má škola patent.
Podle tvůrců je PGP lehký, netoxický a tvarovatelný, s velikostí póru od 30 až do 180 mikrometrů. Vyrobený je z recyklovaného odpadního skla nebo v čisté variantě z kvalitního sklářského písku. Zástupci univerzity už dříve uvedli, že uplatnění může najít při výrobě designových stěn interiérů, parfémovaných interiérových doplňků či právě jako nosič pro pěstování zeleně. Využitelný je také k vytváření uměleckých předmětů.
Součástí testovací projektu v horním centru Liberce je i dotazník. Jeho prostřednictvím firma zjišťuje, jak kolemjdoucí vnímají instalované stojany, jak se jim zamlouvá využití zeleně na vertikálních, nakloněných či tvarovaných plochách jejich prototypu i zda nemají nápady, jak by šlo využít tento nezvyklý substrát v prostředí města.
