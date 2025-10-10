https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/liberec-testuje-jak-ochladit-mesto-s-pomoci-substratu-z-recyklovaneho-skla
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Liberec testuje, jak ochladit město s pomocí substrátu z recyklovaného skla

10.10.2025 01:38 | LIBEREC (ČTK)
Liberec začal testovat, jak by bylo možné ochladit město s pomocí substrátu z recyklovaného skla. Takzvaný demonstrátor je nyní poblíž radnice, na prostranství před obchodním centrem Plaza. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
 
"Cílem demonstrátoru je otestovat využití unikátního materiálu z recyklovaného skla ve formě zelených desek ve veřejném prostoru. Tato instalace z dílny prvního spin-offu Technické univerzity v Liberci by měla přispět ke snížení teploty a zvýšení vlhkosti v okolí a celkově zlepšit mikroklima ve městě," uvedla Kodymová.

Spin-off společnost Glassiteca založila liberecká univerzita loni, smyslem takových firem je prosadit inovační produkt vědců na trh. V tomto případě jde o sklokeramickou porézní pěnu (Porous Glass Plasticine - PGP), na kterou má škola patent.

Podle tvůrců je PGP lehký, netoxický a tvarovatelný, s velikostí póru od 30 až do 180 mikrometrů. Vyrobený je z recyklovaného odpadního skla nebo v čisté variantě z kvalitního sklářského písku. Zástupci univerzity už dříve uvedli, že uplatnění může najít při výrobě designových stěn interiérů, parfémovaných interiérových doplňků či právě jako nosič pro pěstování zeleně. Využitelný je také k vytváření uměleckých předmětů.

Součástí testovací projektu v horním centru Liberce je i dotazník. Jeho prostřednictvím firma zjišťuje, jak kolemjdoucí vnímají instalované stojany, jak se jim zamlouvá využití zeleně na vertikálních, nakloněných či tvarovaných plochách jejich prototypu i zda nemají nápady, jak by šlo využít tento nezvyklý substrát v prostředí města.

