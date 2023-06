Japonsko dá kvůli dekarbonizaci v přepočtu 2,4 bilionu Kč na dodávky vodíku

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Wikimedia Commons Molekuly vodíku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Japonsko v následujících 15 letech investuje kvůli dekarbonizaci 15 bilionů jenů (2,4 bilionu Kč) do zvýšení dodávek vodíku. O plánu minulý týden rozhodla japonská vláda. Revize strategie počítá s investicemi veřejného i soukromého sektoru, informovala agentura Kjódó. Tokio chce do roku 2040 zvýšit dodávky vodíku šestinásobně zhruba na 12 tun. Japonsko plánuje do roku 2050 dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů, klíčovou roli v přechodu na čistší ekonomiku má hrát právě vodík.

Vzhledem k tomu, že vodík při spalování nevypouští oxid uhličitý ani jiné skleníkové plyny, může sektor veřejných služeb výrazně snížit emise mísením vodíku se zemním plynem v tepelných elektrárnách nebo spalováním vodíku jako paliva. Vodík může také pohánět vozidla s palivovými články. Vláda plánuje podpořit zavádění syntetických paliv a čpavku využívajících vodík.

Tokio doufá, že se do plánu aktivně zapojí soukromé společnosti, a snaží se dosáhnout komerční výroby vodíku do konce desetiletí. Japonská vlád už dříve rozhodla o zvýšení dodávek vodíku na tři miliony tun ročně do roku 2030 a na 20 milionů tun do roku 2050.

Premiér Fumio Kišida prohlásil, že vláda chce urychlit vytváření mezinárodních dodavatelských řetězců pro zajištění většího množství vodíku, a to prostřednictvím spolupráce s Austrálií a také se zeměmi Blízkého východu a dalšími asijskými zeměmi. Japonsko vytvořilo vodíkovou strategii v roce 2017, dříve než mnoho jiných zemí. Revidovalo ji v návaznosti na vývoj strategií vodíkové politiky evropských zemí a Spojených států.

reklama