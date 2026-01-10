https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/japonsko-se-potyka-s-ai-videi-ktera-zkresluji-predstavy-o-setkani-s-medvedy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Japonsko se potýká s AI videi, která zkreslují představy o setkání s medvědy

10.1.2026 16:37 | TOKIO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Alpsdake / Wikimeda Commons
Japonsko zaplavila videa vytvořená pomocí umělé inteligence, která zkreslují představy o setkání s medvědy. V zemi, která se potýká s nárůstem útoků medvědů, není nyní výzvou jen ochrana před zvířaty samotnými, ale také před záplavou dezinformací, píše web listu Asahi šimbun. Podle odborníků videa vytvořená s cílem vyvolat v lidech emocionální reakci zkreslují vnímání veřejnosti ohledně skutečné nebezpečnosti divokých zvířat.
 
Jedno populární video ukazuje ženu, jak mává koštětem, aby odehnala medvěda, který se pokouší vniknout do budovy. Video, které bylo zveřejněno v polovině října, zaznamenalo během měsíce přes 800 000 zhlédnutí. Jiné video zase ukazuje ženu, jak krmí medvědí mládě z ruky, a tvrdí, že ostrov Hokkaidó je oblíbeným místem pro setkání s medvědy a lze na něm navštívit medvědí kavárnu. Všechna tato videa byla s vysokou mírou pravděpodobnosti vygenerována pomocí umělé inteligence.

Drtivá většina podobných videí je označena vodoznaky modelu pro generování videa Sora AI a vodoznaky jiných AI modelů. Přesto není zaručeno, že divák rozpozná, že video bylo vygenerováno pomocí umělé inteligence. Pod řadou z takto označených videí jsou totiž často komentáře typu: "Je to skutečné?" a další reakce napovídající, že lidé nejsou přesvědčeni o jejich umělém původu.

Videa podle vědců uvádějí veřejnost v omyl ohledně toho, jak se chová divoká zvěř. Jedno z videí například ukazuje medvěda, jak stojí vedle řad solárních panelů, než je srazí a zničí. V komentářích někteří uživatelé tvrdí, že to dokazuje, že medvědi se vydávají do měst, protože solární elektrárny ničí jejich přirozené prostředí. "Pro takové tvrzení existuje jen velmi málo vědeckých důkazů," řekl Šinsuke Koike, profesor ekologie na Tokijské zemědělské a technologické univerzitě.

Koike varuje, že takové mylné představy mohou zkreslit veřejné chápání toho, proč dochází k častějším střetům s medvědy, a vést k neoprávněné kritice vlády za její politiku. Mylné představy, jako například přesvědčení, že medvědy lze bezpečně krmit, mohou dokonce ohrozit lidské životy, dodal.

Isao Ečizen, profesor japonského Národního institutu informatiky a expert na generativní umělou inteligenci, uvedl, že s vývojem technologií je stále obtížnější rozlišovat skutečné záběry od padělků. Vodoznaky, jako je logo Sora, zatím nabízejí určité vodítko, ale lze je snadno rozmazat, oříznout nebo vymazat. Ečizen varuje, že by mohla být brzy k dispozici technologie pro úplné odstranění těchto vodoznaků. "Identifikace obsahu generovaného umělou inteligencí pouhou kontrolou vodoznaku již nebude spolehlivá," řekl. To podle něj zvyšuje nároky na ostražitost samotných uživatelů.

V Japonsku bylo od letošního dubna zaznamenáno rekordních téměř 200 útoků medvěda na člověka, které si vyžádaly již 13 obětí. Může za to rostoucí počet medvědů, nedostatek přirozených zdrojů potravy způsobený klimatickými změnami a vylidňování venkovských oblastí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

