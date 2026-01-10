Japonsko se potýká s AI videi, která zkreslují představy o setkání s medvědy
Drtivá většina podobných videí je označena vodoznaky modelu pro generování videa Sora AI a vodoznaky jiných AI modelů. Přesto není zaručeno, že divák rozpozná, že video bylo vygenerováno pomocí umělé inteligence. Pod řadou z takto označených videí jsou totiž často komentáře typu: "Je to skutečné?" a další reakce napovídající, že lidé nejsou přesvědčeni o jejich umělém původu.
Videa podle vědců uvádějí veřejnost v omyl ohledně toho, jak se chová divoká zvěř. Jedno z videí například ukazuje medvěda, jak stojí vedle řad solárních panelů, než je srazí a zničí. V komentářích někteří uživatelé tvrdí, že to dokazuje, že medvědi se vydávají do měst, protože solární elektrárny ničí jejich přirozené prostředí. "Pro takové tvrzení existuje jen velmi málo vědeckých důkazů," řekl Šinsuke Koike, profesor ekologie na Tokijské zemědělské a technologické univerzitě.
Koike varuje, že takové mylné představy mohou zkreslit veřejné chápání toho, proč dochází k častějším střetům s medvědy, a vést k neoprávněné kritice vlády za její politiku. Mylné představy, jako například přesvědčení, že medvědy lze bezpečně krmit, mohou dokonce ohrozit lidské životy, dodal.
Isao Ečizen, profesor japonského Národního institutu informatiky a expert na generativní umělou inteligenci, uvedl, že s vývojem technologií je stále obtížnější rozlišovat skutečné záběry od padělků. Vodoznaky, jako je logo Sora, zatím nabízejí určité vodítko, ale lze je snadno rozmazat, oříznout nebo vymazat. Ečizen varuje, že by mohla být brzy k dispozici technologie pro úplné odstranění těchto vodoznaků. "Identifikace obsahu generovaného umělou inteligencí pouhou kontrolou vodoznaku již nebude spolehlivá," řekl. To podle něj zvyšuje nároky na ostražitost samotných uživatelů.
V Japonsku bylo od letošního dubna zaznamenáno rekordních téměř 200 útoků medvěda na člověka, které si vyžádaly již 13 obětí. Může za to rostoucí počet medvědů, nedostatek přirozených zdrojů potravy způsobený klimatickými změnami a vylidňování venkovských oblastí.
