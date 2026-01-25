https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-japonsku-vytvorili-nove-piktogramy-ktere-lidi-varuji-pred-krmenim-medvedu
V Japonsku vytvořili nové piktogramy, které lidi varují před krmením medvědů

25.1.2026 00:55 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Alpsdake / Wikimeda Commons
Japonská agentura pro cestovní ruch nechala vytvořit nové piktogramy, které lidi upozorňují na zákaz krmení medvědů, přibližování se k nim a odhazování odpadků. Napsala to agentura Kjódó. Země loni zaznamenala rekordní nárůst počtu napadení touto šelmou a více než deset obětí.
 
Jeden z přeškrtnutých piktogramů, na němž je člověk házející před medvěda kusy jídla, Kjódó zveřejnila na svém webu. Agentura pro cestovní ruch k tomuto kroku přistoupila kvůli narůstajícímu počtu útoků medvědů na lidi, které končívají i smrtí. Doufá, že snadno rozpoznatelné symboly se budou používat na značkách, plakátech a webových stránkách místních samospráv i podniků.

"Chceme, aby (obrázky) byly umístěny na turistických trasách, kde se medvědi pravděpodobně vyskytují, aby pomohly zajistit bezpečnost návštěvníků," dodala agentura.

Tři piktogramy lze stáhnout zdarma na webových stránkách turistické agentury. Kromě přeškrtnutého krmícího člověka je na nich osoba přibližující se k šelmě nebo obrázek, jak medvědy mohou přilákat odhozené odpadky.

V Japonsku bylo za loňský rok podle agentury AFP zraněno rekordních více než 200 lidí a 13 osob bylo těmito zvířaty zabito. Může za to rostoucí počet medvědů, nedostatek přirozených zdrojů jejich potravy způsobený klimatickými změnami i vylidňování venkovských oblastí. Vláda už povolala na pomoc i armádu a povolila policistům, aby v případě nutnosti na medvědy stříleli.

