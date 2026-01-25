V Japonsku vytvořili nové piktogramy, které lidi varují před krmením medvědů
"Chceme, aby (obrázky) byly umístěny na turistických trasách, kde se medvědi pravděpodobně vyskytují, aby pomohly zajistit bezpečnost návštěvníků," dodala agentura.
Tři piktogramy lze stáhnout zdarma na webových stránkách turistické agentury. Kromě přeškrtnutého krmícího člověka je na nich osoba přibližující se k šelmě nebo obrázek, jak medvědy mohou přilákat odhozené odpadky.
V Japonsku bylo za loňský rok podle agentury AFP zraněno rekordních více než 200 lidí a 13 osob bylo těmito zvířaty zabito. Může za to rostoucí počet medvědů, nedostatek přirozených zdrojů jejich potravy způsobený klimatickými změnami i vylidňování venkovských oblastí. Vláda už povolala na pomoc i armádu a povolila policistům, aby v případě nutnosti na medvědy stříleli.
