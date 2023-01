Jedinečným druhům na Madagaskaru hrozí vyhynutí, uvádí studie

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Frank Vassen / Flickr Madagaskar je z hledisky biodiverzity jedním z nejzajímavějších míst na světě, 90 procent všech tamních druhů nežije nikde jinde na Zemi.

Pokud se nepodaří zastavit vymírání ohrožených savců na ostrově Madagaskar, z naší planety mohou vymizet jedinečné druhy: od oblíbených lemurů kata po noční poloopice ksukoly ocasaté. Vymizí tak přes 20 milionů let evoluční historie, uvádí nová studie, o které informoval list The Guardian.

"Naše výsledky naznačují, že pokud nebudou přijata okamžitá ochranná opatření, hrozí Madagaskaru vlna vymírání s velkým evolučním dopadem," napsali vědci v článku zveřejněném v odborném časopise Nature Communications.

Obnovení rozmanitosti ostrovních savců, které dohnal na pokraj vyhubení příchod člověka před 2500 lety, by už dnes trvalo nejméně tři miliony let. V příštích desetiletích ale hrozí, že pokud ohrožené druhy vyhynou úplně, budou zničeny některé z unikátních forem života, které na Madagaskaru vznikly za posledních 23 milionů let.

Madagaskar je z hledisky biodiverzity jedním z nejzajímavějších míst na světě, 90 procent všech tamních druhů nežije nikde jinde na Zemi. Přesto je více než polovina veškeré fauny na tomto ostrově, velikém zhruba jako Ukrajina, ohrožena vyhynutím.

"Přicházíme o jedinečné druhové vlastnosti, které se už pravděpodobně nikdy znovu nevyvinou," uvedl vedoucí výzkumník Luis Valente z univerzity v nizozemském Groningenu. "Každý druh je hodnotný; je to jako zničit umělecké dílo, takže je to velmi šokující," uvedl Valente. Jeho tým na studii spolupracoval s vědci ze Spojených států a s madagaskarskou organizací na ochranu přírody Association Vahatra.

Madagaskar proslul zejména lemury kata, příslušníky linie primátů, kteří se nevyskytují nikde jinde na světě. Mezi další známé obyvatele ostrova patří rovněž endemická masožravá šelma fosa, podobná kočce, chameleon pardálí a řada unikátních motýlů, orchidejí, baobabů a dalších druhů.

Ostrov ohrožuje hlavně ničení přirozeného prostředí způsobené člověkem, klimatická změna a lov. Za předchozí desetiletí se počet ohrožených druhů savců na Madagaskaru více než zdvojnásobil, z 56 v roce 2010 na 128 v roce 2021. Podle autorů studie je potřeba vytvořit ochranářské programy, které by zároveň místním obyvatelům zajistily obživu, zabránily přeměně lesů na zemědělskou půdu a omezily využívání přírodních zdrojů.

"Dopad, který lidstvo dosud mělo na biodiverzitu naší planety, nevymizí ještě miliony let. Několik následujících desetiletí je ale nesmírně důležitých pro to, abychom zabránili rozsáhlému vymírání, které by mohlo mít ještě mnohem hlubší a dlouhodobější důsledky," uvedl Yadvinder Malhi z Oxfordské univerzity, který se na studii nepodílel.

