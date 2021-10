Jeskyňáři našli v Moravském krasu prostory se vzácnými krápníky. Rostou jakoby proti zákonům gravitace

Foto | DanielCD / DanielCD / Wikimedia Commons Heliktit, zvaný též excentrický krápník, je útvarem sekundární krasové výplně, který roste jakoby proti zákonům gravitace. Na obrázku vzácný heliktit ve tvaru rybího ocasu v jeskyních v Sonoře v Texasu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jeskyňáři našli v Moravském krasu dalších pět nových menších prostor, jsou v nich krápníky, které rostou jakoby proti zákonům gravitace. ČTK to řekl Jan Flek ze základní organizace Myotis České speleologické společnosti.

Rozlehlý dóm plný krápníků stále nemá jméno. Jeskyňáři mu podle Fleka zatím říkají "Hlavní" a možná už mu to zůstane. Nově objevené menší prostory nad ním bohatou krápníkovou výzdobu podle Fleka nemají. Jsou v nich ale méně časté krápníky, takzvaná excentrika, která rostou jakoby proti zákonům gravitace. Tedy nikoliv svisle dolů.

Další objevy v jeskynním systému lze podle Fleka čekat směrem k povrchu i z dómu jako takového, z nějž náznakem vede další chodba.

Prostory jeskyňáři našli díky prokopávání nánosů v takzvaném Ševčíkově závrtu u silnice mezi Lažánkami a Vilémovicemi. Přes závrt, tedy přes propad v zemi, se už dříve dostali do rozlehlého dómu, který má asi 30krát 30 metrů. O něm veřejnost informovali v polovině května. V bádání ale pokračují. "Z objevené prostory vedou komíny směrem k povrchu, nových pět menších prostor jsme našli, když jsme jimi prolézali. Snažíme se skrz ně dostat až k povrchu," uvedl Flek.

Problematický je totiž vstup do dříve objeveného dómu. Chodba vede pod silnicí asi ve čtyřicetimetrové hloubce a do dómu se jeskyňáři dostali takzvaným sifonem, který ale pravidelně zaplavuje voda. Když chtějí pokračovat ve výzkumu, musí ji odčerpat. Kdyby se některým z komínů v dómu dostali až k povrchu, výrazně by jim to usnadnilo práci.

"Podařilo se nám už rozšířit celý tento jeskynní systém zhruba na 500 metrů. Stále ale pokračujeme," uvedl Flek.

V krasu je přes 1100 jeskyní. Nejznámější jsou Punkevní jeskyně, kde se lidé plaví v člunech po říčce Punkvě a které jsou spojené s propastí Macocha. Největší je ale systém Amatérské jeskyně o délce přes 40 kilometrů. Objevy větších jeskyní jsou už výjimečné, kras je značně probádaný. Nedávno našli jeskyňáři čtyři nové dómy poblíž Macochy.

reklama