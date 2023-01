Jeskyně Na Špičáku na Jesenicku zavádí od letoška sérii zimních prohlídek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jeskyně Na Špičáku u Supíkovic na Jesenicku nabízí od začátku letošního roku jako novinku sérii garantovaných zimních prohlídek. Do podzemního labyrintu se mohl turista během ledna, února a března podívat už dříve, vstup si však musel dopředu telefonicky nebo e-mailem zajistit. Od letoška se může kdokoliv vypravit do jeskyně i bez objednávky, a to každý čtvrtek ve třech termínech. Správa jeskyní tím vychází vstříc například turistům na zimních pobytech v Jeseníkách, informovali ČTK zástupci správy.

"Prohlídky plánujeme vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin," uvedla vedoucí správy jeskyně Andrea Švubová. Novinka je podle ní určena například návštěvníkům, kteří v těchto dnech dorazili do Jeseníků na zimní pobyt, ale s ohledem na nedostatek sněhu hkedají další náplň volného času. "Kromě jedinečných srdcových chodeb uvidíte třeba i spící netopýry," doplnila Švubová.

Jeskyně Na Špičáku je nejstarší písemně doloženou jeskyní v ČR, s historickými nápisy na stěnách datovanými k roku 1519 a odborně zrestaurovanou renesanční malbou Adorace Krucifixu z poloviny 16. století, uvedl mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš. Tajemné podzemí poblíž lomu takzvaného supíkovického mramoru je turistům přístupné už od roku 1885. Z dosud známé celkové délky 410 metrů návštěvníci procházejí 220 metrů chodeb a síní.

Kromě jeskyně Na Špičáku mohou turisté v Jeseníkách, které se nyní potýkají s nedostatkem sněhu na běžeckých i sjezdových tratích, zavítat i do další jeskyně, a to Na Pomezí v Lipové-lázních na Jesenicku. Otevřená je pro návštěvníky každou středu v 10:00, 12:00 a 14:00. "Do obou jeskyní se skupiny zájemců mohou podívat po domluvě předem i v jiné pracovní dny. O víkendech je do konce března zavřeno. Klasická turistická sezona s prohlídkami i o víkendech začne tradičně od 1. dubna," informoval ČTK Gejdoš.

