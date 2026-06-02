Jev El Niňo v létě vznikne na 80 procent, předpovídají meteorologové OSN
Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je podle WMO 80 procent, jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90 procent.
"El Niňo přilije olej do ohně globálního oteplování. Jeho dopad bude ještě tvrdší, postoupí ještě dále a bude překračovat hranice zničující rychlostí. Jedinou účinnou reakcí jsou klimatické kroky odpovídající krizi - ukončení závislosti na fosilních palivech, urychlení přechodu k obnovitelným zdrojům, ochrana těch nejzranitelnějších a zajištění systémů včasného varování pro všechny," uvedl v tiskové zprávě generální tajemník OSN António Guterres.
Jeden z nejsilnějších jevů El Niňo se vyskytl v letech 2015 a 2016, což vyvolalo rozsáhlé sucho v Asii a snížilo produkci obilí a olejnin. Meteorologové již letos dříve varovali, že pokud letos vznikne, zasáhne to úrodu plodin a dodávky potravin v době, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hnojiv a vysokými cenami paliv v důsledku války v Íránu.
